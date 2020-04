Crisiscentrum schept klaarheid over mondmaskers: “Mag gerust katoen zijn” Onrust bij gemeenten en steden over katoenen mondmaskers LH HAA

28 april 2020

12u10

Bron: Belga 614 De doeltreffendheid van mondmaskers in katoen, wol en zijde werd de afgelopen dagen in vraag gesteld, maar volgens viroloog Steven Van Gucht is dat niet nodig. Katoen is een geschikte stof, verzekerde de expert op de dagelijkse persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum.



“We moeten altijd kijken naar het algemene principe. Het weefsel moet voldoende dicht zijn zodanig dat het zo veel mogelijk druppels kan tegenhouden. Tegelijkertijd moet het ook nog op een comfortabele manier de ademhaling toelaten. Dus het is die balans tussen dichtheid van het weefsel en toch nog een vlotte ademhaling toelaten, die moet bewaakt worden. Ook belangrijk is dat het om een stof gaat die we op een hoge temperatuur, minstens 60 graden dus, kunnen wassen zodat we het virus kunnen doden”, aldus Van Gucht.

Hij voegde eraan toe dat altijd wordt aangeraden om met twee lagen te werken. Daartussen kan eventueel nog een filter geplaatst worden. “Maar het mag dus gerust katoen zijn, of een andere stof”, luidt het.



Wanneer de coronamaatregelen geleidelijk aan versoepeld worden, kan een mondmasker bijkomende bescherming bieden tegen het virus, náást voldoende afstand houden en een goede handhygiëne. De Nationale Veiligheidsraad beloofde vrijdag dat iedere Belg een gratis mondmasker krijgt.

Meerdere steden en gemeenten deden die toezegging eerder al, en kozen in hun bestekken voor maskers in katoen, zich baserend op het model van Volks­gezondheid op maakjemondmasker.be. Maar volgens De Tijd wordt er achter de schermen gediscussieerd of het wel aangewezen is de mondmaskers te maken van katoen, wol of zijde. Er zou gebleken zijn dat artisanale maskers beter niet uit natuurlijke vezels bestaan.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten heeft het crisiscentrum om duidelijkheid gevraagd. Daar blijft men katoen dus verdedigen.

