Crisiscentrum roept op tot correct gedrag in de heropende tuincentra: “Heb respect voor het personeel en de andere klanten” ADN

17 april 2020

11u42 10 Tuincentra en doe-het-zelfzaken mogen morgen de deuren opnieuw openen, zodat we onze tijd thuis tijdens deze coronacrisis nuttiger en aangenamer kunnen invullen. Yves Stevens, woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum, herhaalt nog eens de maatregelen in de heropende winkels en roept op tot respect en gezond verstand.



Werken in de tuin en klussen vraagt een fysieke inspanning en verzet ook onze gedachten in deze moeilijke tijden. Daarom besliste de Nationale Veiligheidsraad dat de tuincentra en doe-het-zelfzaken weer mogen open gaan. “De opening moet gepaard gaan met respect voor de geldende coronamaatregelen, zoals ze bijvoorbeeld ook al langer gelden voor de supermarkten”, benadrukte Yves Stevens op de dagelijkse persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum.

Afstand, afstand, afstand

Hij herhaalde voor de goede orde de belangrijkste maatregelen:



• De fysieke afstand tussen de verschillende klanten onderling, maar ook tussen de klanten en de medewerkers van de winkels, moet steeds gerespecteerd zijn. De fysieke afstand van 1.5 meter geldt zowel in de winkel als aan de kassa en op de parking.

• Per winkel mag er op hetzelfde ogenblik maximaal één klant per 10 m2 aanwezig zijn. De winkels zien toe op de in- en uitstroom.

• Een winkelbezoek mag maximaal een half uur duren.

• Het is absoluut niet de bedoeling om er een familieuitstap van te maken. Je winkelt alleen.

Heb respect voor de veiligheid van de medewerkers en van de andere klanten. Het gaat om de gezondheid van ons allemaal

Verantwoordelijkheid

De uitbaters en het winkelpersoneel zullen inspanningen doen om deze maatregelen te laten naleven.

“Maar ook ieder van ons moet zijn verantwoordelijkheid opnemen om de fysieke afstand te allen tijde te bewaren”, beklemtoonde Stevens. “Het is een collectieve inspanning en verantwoordelijkheid. Is het bijvoorbeeld te druk aan de winkel? Kom dan op een later tijdstip terug. Een maximale spreiding draagt bij tot het voorkomen van het virus.”

Respect is het toverwoord. “Heb respect voor de veiligheid van de medewerkers en van de andere klanten”, aldus de woordvoerder. Het gaat om de gezondheid van ons allemaal.”

