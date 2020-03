Crisiscentrum haalt zwaar uit naar organisatoren van lockdownparty’s: “Feestvierders moeten hun contacten in komende dagen beperken” SVM

14 maart 2020

11u33 606 Op de persconferentie van het crisiscentrum is zwaar uitgehaald naar de organisatoren van de lockdownparty’s die her en der plaatsvonden.

“Het is belangrijk dat iedereen alle drastische maatregelen opvolgt. Hoe rigoureuzer we dit opvolgen, hoe groter de impact zal zijn. We betreuren ten zeerste dat er gisteren nog feestjes georganiseerd werden, dat is exact wat we niet wilden zien. Die mensen moeten absoluut hun contacten in de komende dagen beperken. Dit gaat de cijfers weer wat de hoogte injagen, hier lachen we niet mee”, klinkt het. Er werd ook gewezen op goede voorbeelden, zoals bijvoorbeeld bakkers die klanten op de stoep laten aanschuiven en intussen een koek aanbieden.

Daarnaast werd ook nog eens benadrukt dat hamsteren absoluut niet nodig is. Winkels met levensmiddelen en apothekers blijven ook in het weekend open. Ook markten in de week mogen nog doorgaan, op voorwaarde dat de kraampjes ver genoeg uit elkaar staan. Andere inkopen kan u te allen tijde in de week blijven doen. “Ga winkelen als het rustig is, zo gaan we er het rapst vanaf geraken”, klinkt het.

Lees ook: ‘De langste toog van het land’ ging om middernacht dicht: “Het einde van het goede leven gevierd” (+)

Meer over economie, business en financiën