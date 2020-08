Crisiscentrum geeft weekendtips: “Geniet op verantwoorde manier, zoek leuke alternatieven voor drukke plaatsen” HLA

14 augustus 2020

12u25 1 Het Nationale Crisiscentrum heeft nogmaals opgeroepen om dit weekend te drukke plaatsen te vermijden: “Heel veel mensen zullen er dit weekend in gezinsverband willen op uit trekken, maar vermijd drukke plaatsen en bijeenkomsten. Het virus kent geen weekend”, waarschuwt woordvoerder Yves Stevens.



“Straks begint voor de meeste mensen het weekend, en dat belooft een mooi weekend te worden, zonder tropische temperaturen maar met aangenaam zomerweer”, zo steekt interfederaal woordvoerder Yves Stevens van wal. Het Crisiscentrum hoopt echter dat mensen drukke, populaire plaatsen vermijden. “Het virus kent geen weekend. Het respecteren van de fysieke afstand blijft van kapitaal belang om de overdracht van het virus af te remmen”, klinkt het. Stevens wijst er dan ook op dat er in ons land heel veel leuke, vaak ongekende plaatsen zijn om in gezinsverband te ontspannen. “Neem zeker eens een kijkje op de websites van de verschillende overheden (vlaanderenvakantieland.be, visitwallonia.be en visit.brussels) en bekijk de alternatieven om drukke, voor de hand liggende plaatsen te vermijden”, geeft de woordvoerder als tip.

“Als je van plan bent om er dit weekend op uit te trekken, informeer je dan vooraf over de geldende maatregelen en de voorspelde drukte. Is het te druk, zoek dan een alternatief. Één ding is duidelijk: het is niet het moment om massaal naar de kust te trekken. Samenscholingen op het strand moeten we nu vermijden”, benadrukt Stevens. “We raden iedereen die de komende weken naar de kust wil gaan aan om de website in de gaten te houden en de druktebarometer te raadplegen. We raden iedereen af om naar de kust te vertrekken als die barometer op geel staat, wat betekent ‘druk’”, klinkt het nogmaals. Hij benadrukt ook dat treinen geschrapt zijn en de capaciteit beperkt wordt dit weekend naar de kust om drukte te vermijden

“We roepen iedereen op om op een verantwoorde manier, waar dan ook in het land te genieten van het weekend. Een dagje zee is één van de mogelijkheden, maar ga zeker ook op zoek naar leuke alternatieven”, besluit Stevens.

