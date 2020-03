Crisiscentrum brengt hulde aan iedereen die noodzakelijke sectoren maatschappij laat draaien YV

17 maart 2020

12u01 6 Tijdens de dagelijkse persconferentie heeft het crisiscentrum uitdrukkelijk iedereen in scholen, winkels, distributiecentra en de zorgsector bedankt dat ze toch nog aan de slag blijven. “Het is dankzij jullie dat we deze situatie in België draaglijk kunnen houden”, klinkt het.

Na de bekendmaking van de nieuwe besmettingscijfers vandaag namen viroloog Steven Van Gucht, professor Emmanuel André en woordvoerder Yves Steven toch ook kort even de tijd om iedereen te bedanken.

“We hebben vernomen dat er heel wat initiatieven zijn vanuit de bevolking om zelf mondmaskers te maken. Het is heel mooi dat de bevolking zich wil engageren om elkaar te helpen”, aldus viroloog Steven Van Gucht. “We denken eraan om een advies uit te brengen over het nut van zelfgemaakte maskers en eventuele instructies.”

Solidariteitsacties

“We willen nogmaals iedereen bedankten die de maatregelen strikt opvolgt en voor de vele solidariteitsacties die we nu zien ontstaan. We willen iedereen bedanken die nog steeds, met inachtneming van de maatregelen, blijft werken in de verschillende sectoren”, klinkt het bij woordvoerder Yves Stevens. “Ik denk daarbij aan het onderwijs, de gezondheidssector, de hulpdiensten, maar ook mensen die werken in de distributie en in winkels.”

Vandaag zijn er in België 185 nieuwe besmettingen waardoor het totaal oploopt tot 1.243. Verder liggen momenteel 361 patiënten in het ziekenhuis, wat een toename is van 109 zieken sinds gisteren. 79 van hen liggen op intensieve zorgen. Veertien mensen mochten het ziekenhuis al verlaten. Een lockdown in België is nog niet aan de orde.

OPROEP. Hulde aan de mensen die dit land draaiend houden. Bent ú ook zo iemand?

Heb jij zelf een idee om je medemens te helpen of mensen in quarantaine te steunen? Deel dan jouw initiatief, een hartverwarmende video, foto of bericht op sociale media met de hashtag #samentegencorona. Al jouw videoboodschappen en praktische ideeën om anderen te helpen, zoals een initiatief om boodschappen te doen voor je buren, zijn meer dan welkom. Je kan mailen naar samentegencorona@hln.be of whatsappen naar 0474/74.65.02.