Crisiscentrum: “26 gemeenten krijgen de raad om lokaal crisiscentrum samen te roepen” HAA

04 september 2020

10u55

Bron: Coronacrisis 20 Het Nationaal Crisiscentrum heeft op een persconferentie een laatste stand van zaken gegeven over het coronavirus in ons land. Er werd uitleg gegeven over de laatste cijfers en het Passenger Locator Form (PLF), dat Belgische reizigers moeten invullen alvorens ze naar ons land terugkeren. Ook het lokaal uitbraakmanagement met verschillende alarmniveaus kwam aan bod.

“Op 10 augustus zagen we een piek met 900 nieuwe gevallen per dag”, zei viroloog Steven Van Gucht op de persbriefing. “Sindsdien volgde een trage maar gestage daling. Op weekbasis blijft dat dalen. Over de laatst dagen zien we wel een stabilisatie. We gaan eerder naar een plateau.”

In de week van 25 tot 31 augustus zijn in België 439 nieuwe bevestigde Covid-19 gevallen per dag opgetekend. Het gaat om een daling met 8 procent tegenover de week voordien. De meeste nieuwe gevallen komen uit het Brusselse, met nu gemiddeld 115 nieuwe gevallen per dag, of een daling van 11 procent tegenover de week voordien. Antwerpen telt nog 82 besmettingen per dag. Dat is een daling van 22 procent.

Er is enkel nog een toename in de provincies West-Vlaanderen (+27 procent), Vlaams-Brabant (+7 procent), Limburg (+9 procent) en Luik (+22 procent, maar dat is gering in absolute gevallen tot gemiddeld 40 gevallen per dag), aldus Van Gucht.

Passenger Locator Form

In augustus hebben 1,4 miljoen terugkeerders een Passenger Locator Form (PLF) ingevuld, een verplicht document na een verblijf van meer dan 48 uur in het buitenland. Drieënnegentig procent werd digitaal ingevuld.

Volgens die formulieren kwamen 376.000 Belgen terug uit een oranje zone en 64.836 uit een rode zone (in dalend belang Turkije, Spanje, Frankrijk, Roemenië en Marokko). Ongeveer 66 procent van de mensen die terugkwamen uit een rode zone hebben de verplichte test laten afnemen.

We schatten dat zo’n 20 procent van de besmettingen die in België vastgesteld worden, voorkomen bij mensen die in de voorbije twee weken gereisd hebben Steven Van Gucht

Van de geteste personen, bleek zo’n 2 procent of een 900-tal personen positief. “Maar dat wil niet zeggen dat slechts 2 procent van alle reizigers besmet werden in een rode zone”, aldus Van Gucht. “Het virus kan ook in de twee daaropvolgende weken zich manifesteren. We schatten dat zo’n 20 procent van de besmettingen die in België vastgesteld worden, voorkomen bij mensen die in de voorbije twee weken gereisd hebben.”

De viroloog benadrukte dan ook het belang van de PLF en het naleven van de quarantaine.

Alarmniveaus

Op de persconferentie werd uitgeweid over de controletoren en de sturing van het dreigingsniveau. Op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau gelden verschillende alarmniveaus, gebaseerd op parameters zoals het aantal besmettingen, de trend en het percentage positieve testen.

België telt momenteel 57 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. “Dat is nog hoger dan niveau 3 (50 besmettingen/100.000 inwoners), maar omdat het merendeel zich in Brussel centraliseert, bevindt ons land zich in alarmniveau 2.”

Op provinciaal niveau bevindt West-Vlaanderen zich op het laagste alarmniveau 1. Antwerpen staat op alarmniveau 3 en Brussel is het hoogste op alarmniveau 4.

Een oranje gemeente betekent niet automatisch een omschakeling naar code oranje voor een school Steven Van Gucht

Lokaal crisiscentrum

Het crisiscentrum raadt het voor 26 gemeenten aan om het lokaal crisiscentrum samen te roepen om de situatie lokaal te analyseren en eventueel bijkomende maatregelen te nemen. Naast de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat het om de Vlaams-Brabantse gemeenten Machelen, Vilvoorde, Wemmel, Kraainem, Grimbergen, de stad Antwerpen en de gemeente Borsbeek.

Van Gucht benadrukte ten slotte nog: “Een oranje gemeente betekent niet automatisch een omschakeling naar code oranje voor een school. Dat moet telkens lokaal bekeken worden door de lokale besturen in samenspraak met de minister van Onderwijs.”

Medische behandeling

Aan het einde van de persconferentie nam ook Yves Stevens, woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum, het woord. Hij riep de mensen die een medische behandeling nodig hebben op om die niet uit te stellen. Hij herhaalde ook een oproep van het Rode Kruis om bloed of plasma te doneren. Belgische toeristen die terugkeren uit een rode of oranje vakantiezone kunnen in de eerste weken na thuiskomst géén bloed of plasma afstaan, aldus Stevens nog.

Lees ook:

Tegen alle adviezen in trokken 3 miljoen Belgen toch naar het buitenland: “Het leek alsof iederéén in Frankrijk zat” (+)

Wie krijgt als eerste het coronavaccin? Wij zochten het uit (+)

Belgen in Spanje reageren stomverbaasd op rode kleurcode: “Zijn de cijfers echt zo erg hier? Ik val uit de lucht” (+)