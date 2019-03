Criminoloog: “War on Drugs ontwricht de markt van drugshandelaars niet” GVS

08 maart 2019

22u10

Bron: VTM Nieuws 1 Afgelopen nacht hebben onbekenden in Antwerpen granaten onder twee auto’s gegooid. De geviseerde wagens zijn vernield, huizen en andere voertuigen raakten beschadigd. Opnieuw gewelddadige incidenten die wellicht te maken hebben met het drugsmilieu. “De War on Drugs ontwricht de markt van drughandelaars niet”, reageert Steven Debbaut, criminoloog aan de Universiteit Gent.

“Wat je wel moet doen, is kijken naar de vraagzijde: zet in op preventie zodat minder mensen drugs gebruiken, dan begin je echt de markt te ontwrichten”, klinkt het bij Debbaut.

“En kijk ook als overheid naar modellen van regulering, dat wil zeggen dat je als overheid gaat kijken: zijn er niet bepaalde roesmiddelen die we zelf kunnen aanbieden? Zoals dat nu al gebeurt in heel wat landen rond cannabis. Klinkt misschien wat vreemd, maar het is de logica zelve om ook die piste te bekijken. Al de rest gaat niet helpen en gaat leiden tot een escalatie van geweld.”

