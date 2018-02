Criminoloog over Antwerpse 'War on Drugs': "Oude wijn in nieuwe zakken" kv

21 februari 2018

17u02

Bron: Belga 1 Criminoloog Tom Decorte (UGent), een fervent criticus van de Antwerpse 'War on drugs', noemt het Stroomplan "een logische volgende stap volgens de denkwijze die al jaren gehanteerd wordt", maar stelt zich vragen bij het nut ervan. "Het hoogst haalbare lijkt dat men er tot op zekere hoogte in zou slagen de drugstrafiek langs Antwerpen te ontmoedigen", zegt hij. "Die trafiek zal zich dan echter verplaatsen en er zullen niet minder gebruikers of criminelen zijn."

Decorte noemt het huidige repressieve drugsbeleid "olie op het vuur" en stelt dat het in de criminaliteit duwen van drugshandel ertoe leidt dat de winstmarges zo hoog worden dat het fenomeen niet meer te overwinnen valt. "De burgemeester (Bart De Wever, red.) zal allicht al blij zijn als hij de trafiek enigszins uit Antwerpen weg krijgt", zegt Decorte. "Sta me toe toch voor een iets ambitieuzer beleid te pleiten. De recepten voor de drugsstrijd zijn al honderd jaar dezelfde, het is telkens oude wijn in nieuwe zakken en de resultaten blijven uit."

De recepten voor de drugsstrijd zijn al honderd jaar dezelfde, het is telkens oude wijn in nieuwe zakken en de resultaten blijven uit. Tom Decorte, criminoloog

De boodschap dat de politie- en douanediensten bij de Amerikaanse collega's van de DEA (Drug Enforcement Administration) in de leer gaan, kan evenmin op goedkeuring rekenen bij Decorte. "Ik heb niet bepaald de indruk dat men in de VS het probleem beter onder controle heeft dan hier", zegt hij. "Bovendien heeft men dit in de jaren tachtig en negentig ook al eens geprobeerd en dat heeft toen tot een reeks schandalen geleid met politionele tactieken die compleet uit de hand liepen en politiemensen die diep betrokken raakten bij onwettelijke praktijken."

Decorte pleit in de plaats voor een parlementaire werkgroep die de recentste wetenschappelijke bevindingen bestudeert om tot een ander drugsbeleid te komen.