Criminoloog Brice De Ruyver (62) onverwacht overleden

Criminoloog Brice De Ruyver is vanochtend onverwacht overleden. Binnen enkele dagen zou hij zijn 63ste verjaardag vieren.

De Ruyver kende een rijk gevulde loopbaan aan de UGent en doceerde strafrecht, strafrechtelijk beleid en drugsbeleid aan de faculteit Recht en Criminologie in Gent. Jarenlang fungeerde hij in de Wetstraat in Brussel als adviseur veiligheid en binnenlandse zaken. Zo was hij één van de architecten van de politiehervorming. Hij was bovenal een zeer gewaardeerde en geliefde collega, meldt de UGent in een persbericht.

We verliezen een groot academicus en een leermeester voor velen Rector Rik Van de Walle

Rector Rik Van de Walle: "We verliezen een groot academicus en een leermeester voor velen. Zijn biotoop was de universiteit maar hij heeft zijn onderzoek en zijn inzichten altijd ten dienste gesteld van de maatschappij. Als wetenschapper heeft hij zich nooit beperkt tot onderzoeksrapporten en wetenschappelijke publicaties. Brice De Ruyver is cruciaal geweest voor het veiligheidsbeleid in ons land. We zullen hem heel hard missen, als collega en als mens .”

De doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. De universiteit "wil haar diepe medeleven betuigen aan zijn familie en naasten en aan alle collega's die professor Brice De Ruyver kenden en met hem samenwerkten", zegt de UGent. "De familie van professor Brice De Ruyver vraagt de pers om haar rust en privacy te respecteren in deze moeilijke tijd."