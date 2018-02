Criminelen slaan toe op kerkhof Hamont-Achel: "Tientallen graven beschadigd" HR

27 februari 2018

17u58

Bron: Stad Hamont-Achel 7 Op het kerkhof van de Limburgse stad Hamont-Achel zijn afgelopen nacht tientallen graven beschadigd. Ornamenten die metaal bevatten werden op tientallen graven beschadigd of zelfs volledig verwijderd. Ook aan de urnemuur werden vernielingen aangebracht.

“Tot mijn grote ontsteltenis moesten we vanmorgen vaststellen dat het Boskerkhof ernstig toegetakeld werd door misdadigers”, zegt burgemeester Theo Schuurmans. “De decoratieve stukken die zowel op de graven als op de urnemuur zijn aangebracht, werden op vele plaatsen vernield of meegenomen. Daar het hier gaat om ornamenten die vaak een grote emotionele waarde hebben voor familieleden of vrienden, is het onbegrip zowel bij het stadsbestuur als bij onze diensten erg groot. In samenwerking met de politie wordt dan ook alles in het werk gesteld om de daders zo snel mogelijk te vinden.”

Geen opruimingswerken

De politie roept gedupeerden op om een melding te doen bij het wijkkantoor of via politie@hano.be. De stad geeft daarbij aan de komende dagen geen opruimingswerken te organiseren, opdat nabestaanden eerst zelf een kijkje kunnen nemen op het kerkhof. Mogelijk voeren sommigen eventuele herstellingen immers liever zelf uit. Vanaf maandag 5 maart gaan de stadsdiensten aan de slag om de beschadigde ornamenten op het Boskerkhof te verwijderen. Deze zullen nadien nog een tijdje bewaard worden voor mensen die deze week niet ter plaatse kunnen komen.