Criminele organisatie opgerold in de Borinage

KVE

11 december 2018

Bron: Belga

Bij een operatie gisteren om 5.30 uur heeft de federale gerechtelijke politie van Bergen-Doornik een criminele bende opgerold in de Borinage, een streek in de provincie Henegouwen. De organisatie was betrokken bij drugshandel, voornamelijk cannabis en cocaïne, verklaarde het parket van Bergen.