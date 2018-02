Criminele economie in Borgerhout groter dan legale ep

24 februari 2018

08u34

Bron: Belga 367 De georganiseerde misdaad heeft zich in Borgerhout diep ingenesteld in het maatschappelijke leven. Dat concludeert onderzoek van de lokale politie en de dienst Maatschappelijke Veiligheid naar de 'ondermijnende criminaliteit' in het district. Dat schrijft Gazet van Antwerpen.

In het rapport 'Gebiedsscan, ondermijnende criminaliteit' lichten de onderzoekers de Borgerhoutse samenleving door, om een beeld te krijgen van de maatschappelijke impact van criminaliteitsfenomenen. De belangrijkste criminele fenomenen die het samenleven en de leefbaarheid binnen Borgerhout ontwrichten, zijn drugshandel, witwaspraktijken, vastgoedfraude, sociale fraude, heling, illegale kansspelen en radicalisme.

Patsers en drugscriminelen

De resultaten zijn niet echt verrassend, maar niettemin onthutsend, aldus de krant. Zo oefenen volgens de onderzoekers machtige criminele clans een grote invloed uit op de samenleving in Borgerhout. Er is de nefaste invloed op jongeren van 'patsers' en drugscriminelen. De onderzoekers hebben ook de lokale economie in Borgerhout onder de loep genomen. Zo is de illegale economie er groter dan de legale. Zelfs enkele middelgrote supermarkten en feestzalen zijn "van bedenkelijk allooi wat financiering en achtergrond van de uitbaters betreft".

De invloed van de criminele sector is in Borgerhout zo groot, dat de onderzoekers spreken van "een illegaal kansencircuit", waarbij criminaliteit in kwetsbare wijken de mogelijkheid biedt om te klimmen op de sociale ladder.

Van Besien: "De Wever heeft gefaald"

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft gefaald op vlak van structurele bestrijding van criminaliteit. Dat zegt Groen-kopstuk Wouter Van Besien in reactie op een rapport over Borgerhout, waaruit blijkt dat de georganiseerde misdaad er zich diep heeft ingenesteld in het maatschappelijke leven, met een criminele economie die er groter is dan de legale.

Na de strijd tegen drugs, blijk dus ook dat men de illegale economie totaal niet onder controle heeft, zegt Van Besien. "Wat heeft men eigenlijk vijf jaar op vlak van structurele bestrijding van criminaliteit gedaan? Ook nu weer worden weer haastig maatregelen in de toekomst aangekondigd. Maar wie gelooft die mensen nog?", vraagt het Groen-kopstuk zich af.

Groen vraag om de rapporten die er zijn, zowel over Borgerhout als over de andere wijken van de stad, op tafel te leggen. "Zo kunnen we evalueren welke fenomenen dit stadsbestuur allemaal gemist heeft en hoe dit komt", klinkt het.

De Wever: "Geloofwaardigheid Van Besien nihil"

Bij het kabinet van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) reageert men scherp op de reactie van Groen-politicus Wouter Van Besien op het nieuws over de volgens een rapport grote criminele economie in het Antwerpse district Borgerhout. Zo klinkt het dat men het ironisch vindt "dat iemand die meestapt in een betoging omdat de burgemeester een buurt zou stigmatiseren door het benoemen van problemen, daar nu zo op reageert". Zo wordt verwezen naar een eerdere polemiek in september 2017 na geweld tegen agenten op de Turnhoutsebaan.

"Deze problematiek is ons bekend vanaf dag 1 en het is een goede zaak dat we ook eindelijk een regering hebben die met Stroomplan een structurele aanpak voorstaat van criminele netwerken en malafide handel", reageert men verder. "Over die criminele handel heeft meneer Van Besien alvast nog nooit een vraag gesteld in de gemeenteraad, dus zijn geloofwaardigheid is dan ook nihil", klinkt het.

"Het is inderdaad belangrijk dat we multidisciplinair kunnen optreden, zodat bijvoorbeeld de politie en de sociale inspectie systematisch samen kunnen binnenvallen", klinkt het op het kabinet. "Dat kan nu al, maar er is meer personeel nodig om een zaak systematisch op te kunnen volgen. Zodat we bijvoorbeeld een maand na een inval al terug kunnen gaan kijken, en niet een jaar."