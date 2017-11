Criminaliteitscijfers nog nooit zo laag in ons land KVDS

09u52

Bron: De Tijd 0 Think Stock Al voor het zesde jaar op rij zijn de criminaliteitscijfers in ons land gedaald. Dat schrijft de krant De Tijd op basis van politiecijfers. En het ziet ernaar uit dat het een trend is die zich nog verder zal zetten.

In het eerste kwartaal van dit jaar daalden de criminaliteitscijfers in België met 7,6 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar: tot 206.588 feiten. Daarmee doen we nog beter dan het record dat vorig jaar al werd gevestigd. Het gaat om een evolutie die al aan de gang is sinds 2011, toen er nog 265.216 criminele feiten werden geteld (-22%). Als de evolutie zich doorzet, zouden er volgend jaar opnieuw 2 tot 8 procent minder feiten zijn, zo schrijft De Tijd.

Algemene evolutie

Opmerkelijk: de tendens tekent zich zowel af in Vlaanderen (-7%), Wallonië (-10%) als Brussel (-5%). De federale politie ziet het als een combinatie van factoren. Efficiënter werk van de betrokken diensten, maar tevens een algemene evolutie die ook in andere landen zichtbaar is. “Een van de grote verklaringen is wat men de ‘security hypothese’ noemt”, aldus politiewoordvoerder Guy Theyskens. “Door de toename van bewakingscamera’s, inbraakpreventie en private bewaking is het steeds moeilijker om ongemerkt feiten te plegen. En dat geldt zeker voor gelegenheidsdieven.”

Maar waar het aantal diefstallen en woninginbraken fel daalt, neemt de internetcriminaliteit wel toe. Die wordt door Theyskens omschreven als minder zichtbaar en daardoor ook minder risicovol. In de eerste drie maanden van dit jaar werden 4.796 feiten gepleegd en dat waren er tien jaar geleden over een heel jaar beschouwd nog amper 7.752. Het aantal diefstallen en afpersingen lag toen in diezelfde periode wel vijf keer hoger dan nu.

Terreurdreiging

Een extra factor in de dalende criminaliteitscijfers blijkt de terreurdreiging. Doordat er meer politie en militairen op straat zijn om een oogje in het zeil te houden, daalt ook de kans op andere feiten, zo klinkt het.