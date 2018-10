Criminaliteit in Brussel daalde met bijna 20 procent in tien jaar tijd kg

11 oktober 2018

07u02

Bron: Belga 5 De criminaliteit in Brussel is met 19 procent gedaald in tien jaar, zo blijkt uit het eerste rapport van Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) donderdag in Le Soir. De bevolking in het gewest steeg in dezelfde periode met 15,5 procent.

In tien jaar ging het aantal inbreuken van 181.189 naar 145.493. De daling betreft zelfs 36 procent voor diefstal en afpersing.

Sommige inbreuken komen vaker voor in stedelijke omgevingen. Zo zijn er meer diefstallen uit of van voertuigen, diefstallen met geweld, overvallen of vaststellingen van discriminatie of van racisme in Brussel dan op nationaal niveau.



Het aantal fietsdiefstallen zijn vandaag drie keer zo talrijk dan tien jaar geleden in de hoofdstad. Ook drugsbezit of nachtlawaai komen tegenwoordig vaker voor, of worden in ieder geval vaker gemeld aan de politie.

Centrum

Het BPV-rapport geeft een beeld van de criminaliteit per wijk; Brussel is sinds 2005 in 145 wijken opgedeeld. Alle soorten inbreuken samen, zijn de meest problematische wijken gelegen in het centrum: Grote Markt, Kuregem, Hallepoort, Matonge en Brabant.



"Het doel is niet om een hitparade van de probleemgebieden te leveren", zegt Jamil Araoud, CEO van BPS, in de krant. "Maar wel om te richten op de best mogelijke antwoorden."