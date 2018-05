Criminaliteit in Antwerpen voorbije zes jaar met ruim een kwart gedaald ADN

09 mei 2018

13u29

Bron: Belga 0 De geregistreerde criminaliteit op het grondgebied van de stad Antwerpen is van 2012 tot 2017 in totaal met 27 procent gedaald. De periode valt ongeveer samen met het eerste mandaat van korpschef Serge Muyters van de lokale politie en met de eerste legislatuur onder burgemeester Bart De Wever (N-VA). Zij blikken dan ook erg tevreden terug. De Wever wil de komende jaren verder inzetten op technologische innovaties.

De daling situeert zich vooral bij de korpsprioriteiten: woninginbraken (-32 procent) en agressieve diefstallen (-47 procent). Binnen dat laatste segment vallen vooral de handtasdiefstallen op (-71 procent). Het aantal vastgestelde drugsfeiten ging wel de hoogte in (+27 procent drugshandel en +3 procent drugsgebruik of -bezit), maar de politie wijst erop dat die feiten vooral meer vastgesteld worden omdat er meer controles worden uitgevoerd.

Trots

De Wever erkent dat een daling van de criminaliteit een trend is die in heel West-Europa te merken valt, maar ziet toch redenen om extra trots te zijn op de Antwerpse verwezenlijkingen. "In Antwerpen is die kentering erg laat ingezet, pas in 2013, en het gaat sindsdien ook een pak sneller naar beneden dan elders", zegt hij. "Dat is nochtans niet evident in een grootstedelijke context. In 2012 was de criminaliteitsgraad - het aantal feiten per duizend inwoners - nog het dubbele van het Vlaamse gemiddelde, maar sindsdien daalt die ook dubbel zo snel en we staan nu lager dan alle andere steden."

Technologie

De Wever en Muyters stellen dat de reorganisatie van de politie om meer mensen op het terrein te krijgen en de vele technologische innovaties zoals slimme camera's en verregaande digitalisering een grote rol hebben gespeeld. De Wever wil de komende jaren ook werk maken van body- en dashcams en "politievrijwilligers".

Tussen 2012 en 2017 daalde de geregistreerde criminaliteit in Antwerpen met 27%. Lees meer op onze website: https://t.co/ilK9mCjWFB pic.twitter.com/BwIQQjFUbc Politie Antwerpen(@ LPAntwerpen) link