Criminaliteit in Antwerpen voorbije zes jaar met ruim een kwart gedaald, maar drugsmisdrijven nemen toe: "Dat is vreemd genoeg ook goed nieuws"

09 mei 2018

13u29

Bron: Belga 1 De geregistreerde criminaliteit op het grondgebied van de stad Antwerpen is van 2012 tot 2017 in totaal met 27 procent gedaald. De periode valt ongeveer samen met het eerste mandaat van korpschef Serge Muyters van de lokale politie en met de eerste legislatuur onder burgemeester Bart De Wever (N-VA). Zij blikken dan ook erg tevreden terug. De Wever wil de komende jaren verder inzetten op technologische innovaties.

De daling situeert zich vooral bij de korpsprioriteiten: woninginbraken (-32 procent) en agressieve diefstallen (-47 procent). Binnen dat laatste segment vallen vooral de handtasdiefstallen op (-71 procent).

War on drugs

Het aantal drugmisdrijven in Antwerpen neemt wel toe: +27 procent drugshandel en +3 procent drugsgebruik of -bezit. Volgens De Wever is dat niet onlogisch. “Dat is vreemd genoeg goed nieuws, want we hebben een drugondersteuningsteam dat alleen daar op werkt. Natuurlijk moesten we dan een stijging zien. Als je er echt op inzet, dan moeten die feiten toenemen, moet je meer mensen pakken. Wij arresteren zo'n duizend dealers per jaar, natuurlijk zie je dat in die cijfers”, zegt De Wever aan VTM Nieuws.

Nochtans lijken de incidenten van de laatste maanden dat tegen te spreken. Maar daar is De Wever het niet mee eens. “Wij zijn enorme winsten aan het boeken in de oorlog tegen drugs. We hebben samen met de federale overheid eindelijk een stroomplan klaar om op het niveau van de georganiseerde misdaad te werken. We gaan het die mensen moeilijker maken, maar ik kan niet uitsluiten dat er nog gewelddadige uitbarstingen komen als gevolg.” Tot slot zegt De Wever nog dat “de drugoorlog ver van gewonnen is en dat je die ook nooit kan winnen. Je moet die oorlog voeren en we zullen nog een tandje moeten bijsteken.”

We boeken enorme winsten in de oorlog tegen drugs. We gaan het de georganiseerde misdadigers moeilijker maken. Ik kan niet uitsluiten dat er nog gewelddadige uitbarstingen komen als gevolg. Bart De Wever

Trots

De Wever erkent dat een daling van de criminaliteit een trend is die in heel West-Europa te merken valt, maar ziet toch redenen om extra trots te zijn op de Antwerpse verwezenlijkingen. "In Antwerpen is die kentering erg laat ingezet, pas in 2013, en het gaat sindsdien ook een pak sneller naar beneden dan elders", zegt hij. "Dat is nochtans niet evident in een grootstedelijke context. In 2012 was de criminaliteitsgraad - het aantal feiten per duizend inwoners - nog het dubbele van het Vlaamse gemiddelde, maar sindsdien daalt die ook dubbel zo snel en we staan nu lager dan in andere grootsteden."

Technologie

De Wever en Muyters stellen dat de reorganisatie van de politie om meer mensen op het terrein te krijgen en de vele technologische innovaties zoals slimme camera's en verregaande digitalisering een grote rol hebben gespeeld.

Ook het snelleresponsteam (SRT) krijgt bloemen toegeworpen: toen het in 2015 gelanceerd werd was het goed voor 153 arrestaties, vorig jaar waren dat er al 713. "Het SRT is een vaste waarde geworden in allerhande noodsituaties, het heeft bijvoorbeeld ook al heel wat zelfmoorden kunnen voorkomen", zegt Muyters.

De Wever wil de komende jaren ook werk maken van body- en dashcams en "politievrijwilligers": burgers die zich willen engageren om na een opleiding politieagenten te vervangen bij evenementen of die een bepaalde expertise hebben waarop de politie voor een beperkte vergoeding een beroep kan doen.

Daarnaast wordt het ANPR-cameraschild rond het hele stedelijke grondgebied gesloten en wil De Wever het cameranetwerk in de stad en haar districten naar 1.000 camera's brengen als hij burgemeester blijft.

Synthetisch DNA

Er werd onlangs in één wijk ook al een proefproject opgestart met synthetisch DNA: een onzichtbaar product dat inwoners op hun meest kostbare spullen zoals juwelen of elektronica kunnen aanbrengen en een unieke samenstelling heeft, zodat het aan de rechtmatige eigenaar te linken valt met een speciale lamp waarover de politie beschikt. Wanneer het voorwerp gestolen wordt bij een inbraak, kan het op die manier alsnog aan de eigenaar worden terugbezorgd als de politie het aantreft bij de buit van een verdachte.

Een ander plan van De Wever is het opleggen van veiligheids- en preventievoorwaarden bij het toekennen van vergunningen voor nieuwbouwprojecten of grote renovaties.

