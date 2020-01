Criminaliteit en sociale fraude in de bouw vaker hand in hand AW

10 januari 2020

08u40

Bron: Belga 0 Steeds vaker gaat sociale fraude in de bouw samen met klassieke criminaliteit zoals drugshandel. Dat stelt de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) vast, zo meldt L'Echo. Verdachte transacties in dat kader zijn vorig jaar met 12,6 procent toegenomen.

Een alliantie tussen plegers van sociale fraude in de bouw en meer traditionele criminelen helpt beide partijen. Drugshandelaars beschikken bijvoorbeeld over een massa cash die snel witgewassen moet worden. De sociale fraudeurs hebben daar een manier voor.

Vorig jaar vond de CFI voor 223 miljoen euro aan twijfelachtige transacties in 144 naar de gerechtelijke autoriteiten doorgestuurde dossiers. In 2018 ging het om 198 miljoen op 121 dossiers. De cijfers wijzen erop dat de techniek aan populariteit wint, aldus de CFI. De kans is bovendien groot dat het nog maar om het topje van de ijsberg gaat.

Vooral in Brussel duikt het fenomeen op. Daders weten goed dat het gerecht daar te weinig slagkracht heeft.