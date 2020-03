Criminaliteit daalt met 30 procent dankzij coronacrisis RL

24 maart 2020

05u26

Bron: Belga 50 Door de strenge coronamaat­regelen is de criminaliteit fors gedaald in ons land. Dat blijkt uit een rondvraag bij verschillende lokale politiekorpsen en wordt bevestigd door Nicholas Paelinck, de voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie. Dat schrijft de Tijd dinsdag.

Volgens Paelinck, wiens commissie alle politiekorpsen in ons land overkoepelt, “worden er een pak minder misdrijven vastgesteld. We hebben nog geen precieze cijfers, maar het zou gaan over een daling met zo'n 30 procent", vertelt Paelinck. "Er zijn minder verkeersongevallen omdat er minder verkeer op de baan is en er zijn minder vechtpartijen. We zien ook dat de criminaliteit over de hele lijn daalt."

Voorlopig geen verschuiving

Een rondvraag van De Tijd bij de grootste politiezones van ons land bevestigt dat de criminaliteit sinds de coronamaatregelen overal is gedaald. Er lijkt nog geen verschuiving te zijn naar bijvoorbeeld meer inbraken in leegstaande bedrijvenkantoren, in gesloten winkels of op stilgelegde bouwwerven.

Ook bij de onderzoeksrechters worden er opvallend minder mensen voorgeleid voor een eventuele aanhouding. "We zien dat er op het terrein minder zaken gebeuren. We zien bijvoorbeeld minder bendes die ergens inbreken of een winkel bestelen, omdat die gesloten zijn of iedereen er op zijn hoede is", zegt Philippe Van Linthout, voorzitter van de vereniging van onderzoeksrechters.

"Hetzelfde geldt voor drugshandelaars: het valt nu op als je met een groep op straat staat. Dat valt dus wat stil en dat is goed. Als onderzoeksrechters zijn we nu veel meer van dienst, omdat collega-rechters elders in de rechtbank zijn ingeschakeld wegens ziektes.”