Crevits ziet geen graten in bezoek Jambon aan Orban ADN

07 februari 2020

08u23

Bron: Belga 7 Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) ziet geen graten in het bezoek van minister-president Jan Jambon aan de Hongaarse premier Viktor Orban.

Jan Jambon reist woensdag naar Hongarije voor een culturele trip, met een economisch en politiek luik. Het voornaamste doel is een expo met de Vlaamse meesters in Boedapest, maar Jambon zal ook een onderhoud hebben met de omstreden Orban.

Vanuit de linkse oppositie kwam daar gisteren kritiek op. Zo wees sp.a-fractieleidster Hannelore Goeman erop dat Jambon op de koffie gaat “bij een man die de vrije pers aan banden legt, migranten omschrijft als gif, de rechtstaat uitholt, ngo’s intimideert en van corruptie wordt verdacht”. Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens zou Jambon dan weer graag vergezellen bij zijn bezoek. “Ik denk dat hij daar veel kan leren”, zei Janssens.

Coalitiepartner CD&V maakt zich geen zorgen. In ‘De Ochtend’ benadrukte Hilde Crevits dat de ontmoeting er komt in het kader van een cultureel bezoek van de Vlaamse regeringsleider aan Boedapest. "Het kan ook een gelegenheid bieden om je bezorgdheden te uiten", aldus Crevits nog op Radio 1. “Niet spreken is ook geen optie”, voegde ze toe.