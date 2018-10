Crevits wordt geen burgemeester van Torhout: "Ze vond de uitslag heel duidelijk" SVM

14 oktober 2018

22u35

Bron: Belga 0 Hilde Crevits wordt geen burgemeester van Torhout, ook als ze na de verkiezingen van mei 2019 geen ministerpost meer kan versieren. Dat heeft ze gezegd op het partijfeestje in Torhout. Dat betekent dat waarnemend burgemeester Kristof Audenaert meteen burgemeester blijft voor de komende zes jaar.

Er leek een lastige situatie te ontstaan in Torhout. Huidig Vlaams minister Crevits had altijd aangegeven dat ze na 2019 de burgemeesterssjerp in Torhout zou opnemen als ze geen minister meer zou worden,. Maar waarnemend burgemeester Kristof Audenaert boekte vanop de tweede plaats met 3.064 stemmen ruim 650 stemmen meer dan Crevits. De minister maakte die vreemde situatie meteen monddood door Audenaert de volledige zes jaar burgemeesterschap te gunnen.

"Hilde Crevits vond de uitslag heel duidelijk en heeft daarom beslist dat ik zes jaar burgemeester word", aldus Audenaert. "Het was haar voorstel en dat neem ik dankbaar aan. We hebben altijd goed samengewerkt en ik heb me ook altijd een burgervader gevoeld, ook al nam ik over van Hilde. Nu blijkt dat ook de Torhoutenaar in mij een goede burgervader ziet."

CD&V boekte een nipte meerderheid van 14 zetels op 27. De kans bestaat dat iemand mee het bad in mag. "Dat gaan we nu niet beslissen. We gaan morgen eens met iedereen spreken. Ik ben in eerste plaats heel tevreden met het resultaat, want het was een intense campagne."