Crevits wil werkbaarheidscheque verlengen in 2020 ttr

05 december 2019

15u06

Bron: belga 1 Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) wil de werkbaarheidscheque graag verlengen. Dat heeft ze in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Vlaams Parlementslid Tom Ongena (Open Vld). Het voorstel voor de verlenging van de werkbaarheidscheque moet wel nog goedgekeurd worden door de regering.

Met de werkbaarheidscheque kunnen ondernemingen, gaande van éénmanszaken tot grote bedrijven, een scan laten uitvoeren over de werkbaarheid op hun werkvloer. Dat gaat dan bijvoorbeeld over stress op het werk, motivatie van werknemers en leermogelijkheden. Met de cheque kunnen bedrijven tot 10.000 euro steun krijgen om bepaalde knelpunten aan te pakken.

Sinds mei 2019 konden werkgevers een cheque aanvragen. Uit cijfers van het kabinet-Crevits blijkt dat er begin november nog maar 35 bedrijven een goedgekeurde aanvraag hadden ingediend. Er waren toen nog tien aanvragen in behandeling. De aanvraagtermijn werd intussen al verlengd tot het einde van het jaar en minister Crevits liet al verstaan dat ze de maatregel bekender wil maken bij bedrijven.

Verlengen

In antwoord op een vraag van Open Vld-parlementslid Tom Ongena heeft de CD&V-minister nu ook laten verstaan dat ze de werkbaarheidscheque graag in 2020 wil verlengen, zodat ook volgend jaar bedrijven de cheque nog kunnen aanvragen. De minister heeft daarvoor een voorstel klaar. Maar de verlenging moet wel nog goedgekeurd worden door de regering.

Parlementslid Ongena reageert tevreden: "De krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor meer stress op de werkvloer. Maatregelen voor meer werkbaar werk zijn daarom cruciaal, want als meer werknemers uitvallen met burn-outs of vroeger stoppen door die stress, zal dat de andere werknemers nog meer onder druk zetten. Zo komen we in een vicieuze cirkel. De werkbaarheidscheque is daarom zeker een nuttig instrument, maar moet duidelijk nog beter bekend worden gemaakt. Het is goed dat de minister dat wil doen en ook dat ze het instrument wil verlengen".