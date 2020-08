Crevits wil Vlaams Opleidingsverlof "coronaproof" maken: ook digitale lesuren tellen mee kg

27 augustus 2020

12u56

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) wil het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) "coronaproof" maken. Dat zegt ze vandaag in een reactie op de cijfers van het aantal werknemers dat het afgelopen jaar gebruikmaakte van het VOV, die bekendgemaakt zijn door hr-dienstenbedrijf Acerta.

De voorbije twaalf maanden maakte 1 op de 61 werknemers uit de private sector - of 1,7 procent - gebruik van het Vlaams Opleidingsverlof (VOV), de opvolger van het vroegere betaald educatief verlof. De impact van de coronacrisis op de cijfers zou beperkt zijn.



In een reactie zegt minister Crevits dat aanvragen voor het Vlaams Opleidingsverlof tot eind augustus kunnen worden ingediend, definitieve cijfers zijn er dus nog niet. "Toch kan dit cijfer een indicatie zijn van wat we kunnen verwachten.”

‘Blended’ leren

Maar met de coronacrisis in het achterhoofd, die ervoor zorgde dat niet alle lessen konden doorgaan, heeft Crevits besloten om de opleidingsverstrekkers een vorm van 'blended' leren te laten aanbieden. Een opleiding via blended leren bevat minstens 32 opleidingsuren. Daarbij gaat het zowel om de tijd die gespendeerd wordt aan het rechtstreekse contact tussen cursist en opleider, als de tijd die nodig is om de cursus zelfstandig te verwerken. Via een digitaal leerplatform wordt het leerproces ondersteund.

De definitie van contacturen was tot nu toe beperkt tot rechtstreeks contact tussen instructeur en cursist. Die definitie wordt nu uitgebreid met digitaal contact. Crevits: "Op die manier komen virtuele klassen en digitale begeleidingssessies ook in aanmerking en maken we Vlaams Opleidingsverlof voor klassikale opleidingen coronaproof."

De maatregel geldt voorlopig voor het schooljaar 2020-2021, maar een bevraging van de opleidingsverstrekkers moet dit najaar leiden tot een actieplan online leren. Dat moet het volledige Vlaams Opleidingsverlof "coronaproof" maken.

