Crevits wil minder zittenblijvers, Vlaamse Scholierenkoepel stelt zich wel vragen bij methode kv

27 augustus 2018

05u39

Bron: Belga 5 Vanaf 2020 zullen klassenraden hun akkoord moeten geven voor leerlingen met een B-attest hun jaar mogen overdoen. Dat staat vandaag in De Standaard.

De Vlaamse leerlingen vragen al een hele tijd naar meer flexibiliteit in hun schoolloopbaan. Bij een tegenvallend resultaat zijn de enige opties nu vaak veranderen van richting of een jaar blijven zitten en alle vakken opnieuw te doen, ook die waar ze wel goed in waren.

Wie nu een B-attest krijgt, kan zelf beslissen om van studierichting te veranderen of dat jaar te herdoen. Het A-­attest leidt automatisch tot toegang tot het volgende schooljaar, een C-attest betekent nog steeds verplicht zittenblijven.



Omdat Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) vindt dat zittenblijven een ultieme remedie moet zijn, gaat ze het B-attest inperken. Vanaf juni 2020 zullen klassenraden, na advies van een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), eerst hun akkoord moeten geven vooraleer leerlingen hun jaar mogen overdoen in het geval van een B-attest. Als dat ­akkoord er niet komt, moeten ze een hoger jaar aanvatten in een andere richting.

'Stel je maar eens voor dat je net een slecht jaar had, of gewoon te laat beseft hebt dat je een tandje bij moest steken. Dan moet een tweede kans mogelijk zijn' Rania El Mard, voorzitter Vlaamse Scholierenkoepel

Een bron van De Standaard waarschuwt dat scholen met deze nieuwe maatregel makkelijker leerlingen kunnen uitsluiten door ze alle richtingen te belemmeren en ook het zittenblijven ­onmogelijk te maken. Dan moeten ze wel van school veranderen.

Tegelijkertijd met het inperken van het zittenblijven, zullen er na het eerste jaar van de eerste graad geen B-attesten meer gegeven worden, wel een A-attest met een verplichte remediëring. Een C-attest kan nog in uitzonderlijke gevallen.

Scholierenkoepel

Dat minister Hilde Crevits iets wil doen aan de problematiek van het zittenblijven, is lovenswaardig. De manier waarop ze het probleem wil oplossen, is echter fout, zo stelt de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK)/

"We zijn zeer verbaasd over dit voorstel", reageert VSK-voorzitter Rania El Mard. "Leerlingen vragen al lang om meer keuzes, maar dit voorstel neemt er net nog één uit hun handen. Als een leerling voelt dat een jaar overdoen de beste optie is, moet die mogelijkheid blijven bestaan."

De minister geeft zelf aan dat flexibele leerwegen een beter alternatief zouden zijn voor het B- of C-attest. Deze zijn op papier al mogelijk, maar op weinig scholen worden ze echt gebruikt. De Vlaamse Scholierenkoepel roept dan ook op in te zetten op maatregelen die het makkelijker maken bepaalde vakken mee te nemen naar een volgend jaar, of 'op proef' over te gaan, maar ook de ultieme optie van het zittenblijven open te laten.

"Voor sommige leerlingen kan een jaar dubbelen net het verschil maken", aldus nog El Mard. "Stel je maar eens voor dat je net een slecht jaar had, of gewoon te laat beseft hebt dat je een tandje bij moest steken. Dan moet een tweede kans mogelijk zijn. We vragen de minister dan ook om de uiteindelijke beslissing over de schoolloopbaan altijd bij de leerlingen zelf te laten."