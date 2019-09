Crevits: “Vlaamse regering tegen 23 september is haalbare kaart” SPS

01 september 2019

14u01

Bron: Belga 8 Volgens ontslagnemend Vlaams minister van Onderwijs en CD&V-onderhandelaar Hilde Crevits is een nieuwe Vlaamse regering tegen 23 september nog mogelijk. "Het werk moet grondig gebeuren, maar ik denk dat 23 september een haalbare kaart is en ik zou het goed vinden als we dan rond zouden geraken", zei ze vanmiddag in VTM NIEUWS.

Formateur Jan Jambon (N-VA) en de onderhandelaars voor Open Vld en CD&V onderhandelen intussen een tweetal weken over een nieuwe Vlaamse regering. Bedoeling was om tegen 23 september - de datum van de traditionele Septemberverklaring over de plannen van de regering - te landen. Volgens Hilde Crevits, die samen met partijvoorzitter Wouter Beke onderhandelt voor CD&V, nog steeds "een haalbare kaart". "Dat is uiteraard geen absolute deadline, maar het zou goed zijn als de nieuwe regering dan voluit uit de startblokken zou kunnen schieten", vindt ze.

Over de verdeling van de ministerportefeuilles kon Crevits niets kwijt, al gaf ze wel aan goed te zitten op haar huidige bevoegdheid, onderwijs. "Ik heb mijn job de voorbije jaren ontzettend graag gedaan. De bevoegdheid onderwijs is één van de meest kostbare bevoegdheden. Ik houd er ontzettend van, en ik hoop dat ik de komende jaren mijn interesse voor onderwijs verder zal kunnen gebruiken."

Crevits benadrukte dat wie onderwijsminister wordt vooral moet inzetten op overleg met koepels, scholen en leerkrachten. "Wie dat dan doet is uiteraard ook belangrijk, maar als die persoon die fundamenten respecteert, zijn we al een heel eind op weg.”

De Vlaamse onderwijsminister onderhandelt samen met Wouter Beke ook op het federale niveau, maar daar staat de formatie nog in de kinderschoenen. Crevits herhaalde dat de twee grootste partijen - PS en N-VA - "hun verantwoordelijkheid moeten nemen en samen aan tafel moeten gaan zitten". CD&V stelt voorlopig geen harde eisen om ook federaal mee in het bad te worden getrokken, gaf ze nog aan. "Dat zou vandaag niet goed zijn", zei ze. "Het is vooral belangrijk dat er een nieuwe regering komt voor ons land, want de uitdagingen zijn groot.”