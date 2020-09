Crevits verdedigt beslissing CD&V om mee te onderhandelen voor federale regering HR

09 september 2020

08u47

Bron: Belga 0 Politiek CD&V-kopstuk Hilde Crevits zou liever een federale regering met een meerderheid aan beide kanten van de taalgrens zien, maar begrijpt dat haar partijvoorzitter Joachim Coens meer dan een jaar na de verkiezingen mee aan tafel gaat zitten en kijkt of de partij zich in het voorgestelde project kan herkennen en zijn stempel kan drukken. Dat heeft de Vlaamse viceminister-president woensdag verklaard in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

Van Crevits werd aangenomen dat zij één van de sterkhouders bij CD&V was die aandrongen op een federale regering met een Vlaamse meerderheid, dus met N-VA aan boord. Intussen heeft CD&V toegezegd om te gaan onderhandelen over een regering met liberalen, socialisten, groenen en CD&V. Maar, zegt Crevits: “Ik heb me politiek geëngageerd om dingen te veranderen in de samenleving. Als je na een jaar geen federale regering hebt, dan drukt dat uiteraard.”

Nu Open Vld en CD&V dus zonder N-VA aan de onderhandelingsafel zitten, gaf minister-president Jan Jambon aan dat hij zou vragen of ze nog achter het Vlaamse regeerakkoord staan. Minister Crevits noemt het evident dat als je een regeerakkkoord sluit, je dat voor een hele legislatuur doet. “Je kan ook omgekeerd de vraag stellen: ‘Willen jullie nog voluit met ons het regeerakkoord vervullen?’” Vorige week vond alvast een vergadering van de Vlaamse regering plaats en die verliep in een goede sfeer, luidt het.

Haar job in de Vlaamse regering slokt alle energie op, aldus Crevits. Een eventuele overstap naar de federale regering “staat niet in mijn agenda”, zegt ze. Al gold dat jaren geleden ook voor een toetreding tot de Vlaamse regering...

