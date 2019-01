Crevits trekt 26 miljoen euro uit om startende leerkrachten te begeleiden KVDS

09 januari 2019

18u58

Bron: Belga 1 De Vlaamse regering maakt vrijdag als alles goed gaat 26 miljoen euro vrij voor de begeleiding van startende leerkrachten. Dat moet starters in het onderwijs beter ondersteunen en helpen te vermijden dat jongeren uit het onderwijs worden "weggeplukt". Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Vera Celis (N-VA) en Steve Vandenberghe (sp.a).

De voorbije dagen doken er berichten op over het lerarentekort in Vlaanderen en over de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep. Zo staan er meer dan 1.600 vacatures open in het onderwijs en zitten sommige scholen met de handen in het haar omdat ze kampen met een tekort aan leerkrachten.

Nijpender

Het lerarentekort in Vlaanderen is niet nieuw, maar dreigt de komende jaren wel nijpender te worden. Zo moet Vlaanderen tegen 2024 jaarlijks op zoek naar zo'n 5.000 tot 7.000 leerkrachten. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil iets aan dat tekort doen en wil zo veel mogelijk jongeren aansporen om voor het beroep van leerkracht te kiezen. Daarvoor herhaalde Crevits in het parlement dat ze een communicatiecampagne start om het lerarenberoep op een positieve manier in de kijker te zetten.





Daarnaast rekent de CD&V-minister erop dat de Vlaamse regering vrijdag het licht op groen zet voor een betere begeleiding van startende leerkrachten. Het gaat om een investering van 26 miljoen euro. "In tijden van grote arbeidskrapte is het risico bijzonder groot dat jongeren uit het onderwijs weggeplukt worden met betere voorwaarden. We moeten die begeleiding op de werkvloer voorzien", aldus Crevits.