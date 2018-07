Crevits tegen smartphoneverbod op school: "Scholen bepalen zelf wanneer leerlingen hun smartphone mogen gebruiken" AV

31 juli 2018

12u24

Bron: BELGA 0 Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is geen voorstander van een algemeen smartphoneverbod op school zoals dat in Frankrijk het geval is. Ook de onderwijskoepels zijn gekant tegen dat idee. Gisteren stemde het Franse parlement voor een verbod op smartphones en tablets op school. De smartphone mag in Franse scholen enkel gebruikt worden voor educatieve doeleinden en als hulpmiddel voor leerlingen met een handicap.

"In Vlaanderen bepalen de scholen zelf of leerlingen hun smartphone mogen meebrengen naar school en wanneer ze die kunnen gebruiken", zegt Crevits. "Ik vind het belangrijk dat scholen daarover afspraken maken in samenspraak met de leerlingenraad. Ik ben geen voorstander van een algemeen door de overheid opgelegd verbod."

"In plaats van een verbod in te voeren, is het veel meer aangewezen om jongeren op school te leren omgaan met de smartphone", klinkt het. De minister wijst erop dat digitale vaardigheden een belangrijke plaats innemen in de nieuwe eindtermen.

Ook onderwijskoepels gekant tegen verbod

Ook de onderwijskoepels verkiezen om de verantwoordelijkheid over het smartphonegebruik bij de scholen en leerkrachten te leggen. "Als het niet gepast is, worden smartphones doorgaans uitgezet of verzameld, de aandacht moet bij de les blijven", zegt Nathalie Jennes van het Gemeenschapsonderwijs (GO!). "Maar het is aan de scholen of de individuele leerkrachten om te beslissen hoe ze daarmee omgaan. Wij zijn geen vragende partij voor een algemeen verbod."

Katholiek Onderwijs Vlaanderen geeft geen algemene richtlijnen over het gebruik van smartphones op school, maar adviseert scholen wel om daarover een beleid te ontwikkelen, zegt persverantwoordelijke Marijke Van Bogaert. "Er worden best afspraken over het gebruik van gsm's, smartphones en tablets op school gemaakt in samenspraak met de ouders en de leerlingen. Het is belangrijk dat jongeren op een bewuste, kritische en gezonde manier leren omgaan met nieuwe media, daarin is ook een grote rol weggelegd voor de scholen."

Volgens Van Bogaert zijn er grote verschillen tussen de scholen in het katholiek onderwijs. "In sommige scholen geldt er een verbod binnen de schoolmuren, in andere scholen is het gebruik van de smartphone toegelaten tot vlak voor het eerste lesuur. Hoe scholen dat beleid invullen is afhankelijk van de context en de leerlingengroep."