Crevits tegen gescheiden schoolactiviteiten voor mama's en papa's

18u06

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits verzet zich tegen schoolactiviteiten waarbij mama's of papa's worden uitgesloten. "Het kan niet dat er op basis van geslacht mensen niet mogen komen. Dat is verboden", zo antwoordde minister Crevits in het Vlaams Parlement op een vraag van Vlaams parlementslid Anke Van dermeersch (Vlaams Belang). Wanneer het echter gaat om schoolactiviteiten in de informele sfeer die eerder dienen als "opstapje" om de ouderbetrokkenheid te verhogen, kan het voor Crevits wel.

De voorbije week was er wat commotie over scholen die aparte activiteiten organiseerden voor moeders en vaders. Volgens Vlaams Belang-politica Van dermeersch gebeuren die gescheiden activiteiten onder druk van de islam waarbij vrouwen geen activiteiten samen zouden mogen doen met anderen mannen. Dat is in strijd met de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, aldus Van dermeersch.



Onderwijsminister Crevits kant zich ook tegen gescheiden schoolactiviteiten voor moeders en vaders. "Betrokkenheid is ook geen mama-zaak. Betrokkenheid is een zaak van mama's en papa's. Van beide en liefst zoveel mogelijk zonder onderscheid. Het doel is een gelijkwaardige participatie van mannen en vrouwen", aldus Crevits.



Wanneer ouders voor bepaalde schoolactiviteiten niet welkom zouden zijn, is dat dus een probleem. Maar de voorbeelden die geciteerd werden in de kranten bevinden zich meer in de informele schoolsfeer. Als die activiteiten op die manier "een opstapje" kunnen zijn om de betrokkenheid van bepaalde ouders te verhogen, kan dat volgens Crevits wel.



Ook coalitiepartners N-VA en Open Vld lijken op die lijn te zitten. "Maar het moet gaan om een tijdelijke maatregel, om een opstapje. Het mag zeker geen algemene trend worden", aldus N-VA-parlementslid Vera Celis.





