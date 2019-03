Crevits: “School mag deelname aan klimaatmars verplichten, maar overleg is cruciaal” kg

14 maart 2019

10u18

Bron: Radio 1, VRT NWS 14 Dat scholen leerlingen verplichten om deel te nemen aan een klimaatmars, kan wel degelijk, bevestigt onderwijsminister Hilde Crevits in De Ochtend op Radio 1. Maar eerst zou er wel “grondig overleg” moeten plaatsvinden met de ouders en de schoolraad. Er kwamen al heel wat verontwaardigde reacties op het nieuws.

Eerder vandaag berichtte Het Nieuwsblad dat verschillende scholen hadden beslist om hun leerlingen verplicht deel te laten nemen aan de klimaatmarsen op vrijdag. Crevits had aan de scholen laten weten dat zo’n verplichte deelname toegelaten is. Ze specifieert op Radio 1 dat een dergelijk initiatief wel heel duidelijk gekaderd moet worden.

Overleg

“Je moet dat goed doorspreken en moet dat kaderen binnen een pedagogisch project. Dan is het uiteraard geen spijbelen, maar een gezamenlijke actie”, zei Crevits. “Maar als je dat niet doet als school en er gaan toch leerkrachten met leerlingen naar bepaalde evenementen of marsen, dan is dat spijbelen, zonder meer.”



Concreet zouden scholen eerst moeten overleggen met zowel de schoolraad als de ouders voor ze gezamenlijk deelnemen aan een klimaatbetoging. Ze voegt er wel aan toe dat het natuurlijk niet de bedoeling is dat de scholen een politieke manifestatie organiseren: politieke leuzen of slogans die politici door het slijk halen, zijn uit den boze.

“Goede zaak”

Indien de ouders toch niet akkoord gaan met de buitenschoolse activiteit, kunnen ze best contact opnemen met de school zelf. “Als de school beslist samen en na grondig overleg om op een georganiseerde wijze deel te nemen aan een activiteit, dan moet in principe elke leerling deelnemen. Als men dat niet wil, dan is het belangrijk dat men dat met de schooldirectie gaat bespreken, zodat er een oplossing gezocht wordt met leerkrachten en met directeur.”



Wanneer het overleg op niets uitdraait, kunnen ouders ook een klacht neerleggen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur, klinkt het.

Mag ik het ook een goede zaak vinden dat het thema klimaat plots bespreekbaar is?

Crevits zelf is positief over de aandacht die het klimaat krijgt tijdens de schooluren. “Mag ik het ook een goede zaak vinden dat het thema klimaat plots bespreekbaar is?”, zegt ze. “En ik vind het ook belangrijk dat de ontwikkeling van dat engagement bij jongeren ook aan bod kan komen. Dat is ook vorming.”

“Beter zélf iets doen dan spijbelen”

Ook onderwijskoepels van het gemeenschapsonderwijs en het katholieke onderwijs in Vlaanderen zeggen een verplichte deelname aan de klimaatmars te steunen. “Spijbelen voor het klimaat kan niet. Daarom doen scholen beter zélf iets”, zegt Pieter-Jan Crombez van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan VRT NWS. “Als scholen dan hun leerlingen verplichten om mee te doen, volgt de school eigenlijk volledig de wetgeving.”

Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het gemeenschapsonderwijs, sluit zich daarbij aan. “Het moet kunnen dat scholen een klimaatactie organiseren als extra muros-activiteit. Belangrijk is dat scholen heel goed communiceren over de keuzes die ze daarbij maken.”

