Crevits roept op tot kalmte in de Vlaamse regering: “Bel elkaar gewoon” jv

06 januari 2020

08u37

Bron: belga 0 Viceminister-president voor CD&V Hilde Crevits roept de Vlaamse coalitiepartners op niet openlijk te ruziën. Dat deed ze in De Ochtend op Radio 1. "Als coalitiepartners elkaar in de haren vliegen, hoe kun je dan verwachten dat mensen vertrouwen hebben in de ploeg? Dan denk ik: ‘Bel elkaar gewoon’.”

Crevits verwees naar de discussie van vorige week tussen N-VA en Open Vld. Aanleiding waren de uitspraken van minister-president Jan Jambon (N-VA) in een portret in De Tijd. Daarin haalt hij een voorbeeld aan van een familie asielzoekers die met retroactief uitgekeerd kindergeld een huis zou hebben kunnen kopen, en zegt hij dat zijn partij met het Vlaams Belang had kunnen onderhandelen over een regeerakkoord. Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten reageerde met een furieuze Facebookpost.

"Ik was zeer ongelukkig tussen kerst en nieuw", zegt Crevits daarover. "Als coalitiepartners elkaar in de haren vliegen, hoe kan je dan verwachten dat mensen vertrouwen hebben in de ploeg?" Ook CD&V was niet blij met de uitspraken van Jambon, aldus Crevits, maar die strubbelingen zijn onderling uitgepraat. "Wij hebben geen grote Facebookposts geschreven, maar er zijn wel contacten geweest tussen Joachim Coens en Bart De Wever (de partijvoorzitters van CD&V en N-VA, red.). Je moet dat onder elkaar kunnen uitspreken."

Crevits, die bevoegd is voor Economie, Werk, Innovatie en Landbouw, hoopt dat de Vlaamse regering nu volop werk maakt van het regeerakkoord. "We moeten inzetten op een project waar Vlaanderen beter van wordt, daar wil ik mijn energie in steken.”