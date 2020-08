Exclusief voor abonnees Crevits lanceert opnieuw idee van afspiegelingsregering, voorstel verraadt tikkeltje zenuwachtigheid Fleur Mees

22 augustus 2020

04u05 0 Koestert CD&V nog steeds de hoop voor een federale regering mét N-VA? Het idee van een 'afspiegelingsregering' dat Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) lanceerde, verraadt een tikkeltje zenuwachtigheid nu een Vivaldi-coalitie aan de horizon opdoemt.

"Als er na zes maanden geen regering is, dan moet er een afspiegelingsregering van de twee gemeenschappen komen." Met andere woorden: als de formatie niet wil opschieten, springen de Vlaamse en Franstalige regering in de bres om de federale boîte te laten draaien. Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) deed het opvallende voorstel gisteren in 'De Krant van West-Vlaanderen'. De mosterd voor het idee haalde ze bij haar voorzitter Joachim Coens. Hij lanceerde het al eerder tijdens zijn voorzittersverkiezing. Crevits voegt er nog de deadline van zes maanden aan toe en vindt dat het principe ook ingeschreven moet worden in de grondwet.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

