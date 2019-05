Crevits: "Ik zou woorden van De Wever nooit gebruiken"



26 mei 2019

Kandidaat-minister-president Hilde Crevits (CD&V) hoopt dat N-VA-voorzitter Bart De Wever na vanavond zijn toon zal milderen en dat er met hem gesproken kan worden: “De laatste dagen heeft hij heel veel oordelen klaar over partijen en mensen, voor mij hoeft dat niet”, zei Crevits voor de camera van VTM Nieuws.

“Ik zou die woorden nooit zelf gebruiken. Maar als hij moet onderhandelen, is hij wel in staat compromissen te maken. Als de storm wat geluwd is, ga ik er wel vanuit dat het mogelijk is met een aantal partijen rond de tafel te zitten.”