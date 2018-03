Crevits haalt uit naar "eliteschool" Theo Francken: "Aanfluiting voor onze leerkrachten" TT

13 maart 2018

17u12

Bron: VTM Nieuws 3 Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vertelde onlangs dat hij droomt van een "solidaire eliteschool" waar leerlingen worden aangemoedigd uit te blinken. Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V ) vindt die plannen maar niets en sabelde ze vanmiddag neer in 'De Meulemeester in Debat: De Burgemeesters' van VTM Nieuws.

Crevits toonde zich scherp voor de plannen van Francken. "Ik vind het een aanfluiting voor de arbeidskracht van al onze leerkrachten om te zeggen dat ons huidig onderwijs niet voldoet", zei Crevits. Ze toonde zich niet onder de indruk van Franckens kritiek op het huidige onderwijs in Vlaanderen.

"Elke school in Vlaanderen kan een eliteschool zijn. Voor mij is een eliteschool een school die het beste uit kinderen haalt en ik zie in Vlaanderen een pak van deze scholen."

"Geen anti-N-VA-coalities"

Crevits ging ook in op de naderende gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Zelf is ze titelvoerend burgemeester in Torhout, waar de CD&V een absolute meerderheid heeft. Maar N-VA ligt, zoals in de rest van Vlaanderen, op de loer. Schrik heeft Crevits echter niet, zegt ze. “Angst is een slechte raadgever maar iedereen staat wel op scherp. Het is aan ons om mensen te overtuigen en waardering te krijgen voor het sterke werk dat we met onze 137 Vlaamse burgemeesters voeren. (...) Heel veel partijen spreken met elkaar, dat vind ik geen foute zaak maar dat er overal anti-N-VA-coalities worden gemaakt, betwist ik formeel, dat is absoluut onjuist."