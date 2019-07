Crevits: "Er wordt niet onderhandeld over Vlaamse regering, maar er zijn gesprekken aan de gang”

19 juli 2019

13u07

Bron: Belga

"Op dit ogenblik zijn we niet aan het onderhandelen over de vorming van een nieuwe Vlaamse regering, we zijn beslissingen aan het nemen met de huidige. Ik hoop dat die situatie niet te lang duurt." Dat zei Vlaamse viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) in de marge van de voorlopig laatste Vlaamse ministerraad. Er zijn volgens haar wel gesprekken aan de gang.