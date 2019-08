Crevits: “CD&V wil geen A- en B-burgers, dat moet héél duidelijk zijn” mvdb

18 augustus 2019

07u56

Bron: De Zondag 10 Het evenwicht tussen rechten en plichten voor nieuwkomers moet beter. Dat zegt CD&V-boegbeeld Hilde Crevits in De Zondag. "Wij willen een inclusief Vlaanderen, maar we mogen wel iets verwachten van nieuwkomers. Véél zelfs, op voorwaarde dat de nieuwkomer ook beter wordt van die maatregelen.” Toch waarschuwt ze :“wij willen geen A- en B-burgers. Dat moet héél duidelijk zijn.”

Crevits blikt in de krant vooruit op de onderhandelingen over de vorming van een nieuwe Vlaamse regering, die morgen echt van start gaan. De uittredende minister van Onderwijs lanceert in het interview geen breekpunten, maar maakt duidelijk dat de afschaffing van de provincies, zoals wordt voorgesteld in de startnota van Bart De Wever (N-VA) geen CD&V-standpunt is. "Wij geloven in het nut van de provincies. Dat zal dus voer voor debat zijn.”

Canon

Crevits vraagt zich af wat de meerwaarde is van de voorgestelde Vlaamse canon. Ze kan zich dan ook vinden in de academici die vrezen voor politici die geschiedenis willen schrijven. "Ik vind historisch bewustzijn heel belangrijk. Dat zit nu ook vervat in de nieuwe eindtermen van het secundair onderwijs." Fierheid op Vlaanderen is goed, aldus Crevits, maar dat mag niet doorslaan in navelstaarderij. "Maar goed, ik wil dat gesprek onbevangen voeren."

Een van de lessen die Crevits van de verkiezingsuitslag onthoudt, is dat veel mensen vinden dat de balans tussen rechten en plichten voor nieuwkomers doorslaat in de richting van de rechten. "Dat evenwicht moet beter. Ik wil daarin meegaan", zegt ze. "Wij willen een inclusief Vlaanderen en ik begrijp van Open Vld en N-VA hetzelfde. Maar we mogen wel iets verwachten van nieuwkomers. Véél zelfs, op voorwaarde dat de nieuwkomer ook beter wordt van die maatregelen. De taal leren bijvoorbeeld. Wie de taal spreekt, zal makkelijker werk vinden.”



Gevraagd naar het voorstel om nieuwkomers zes maanden te doen wachten op kinderbijslag en vijf jaar op de Vlaamse sociale bescherming, zegt Crevits dat haar partij “geen A- en B-burgers" wil. "Dat moet héél duidelijk zijn." “Elke maatregel moet ook passen binnen de Europese wetgeving. Dat moet óók heel duidelijk zijn. Maar verder kan wat ons betreft gedebatteerd worden daarover. Het is trouwens nu al zo dat mensen vijf jaar moeten bijdragen aan de Vlaamse zorgverzekering vooraleer ervan te kunnen genieten.”

Over CD&V zelf, ontkent Crevits in De Zondag dat haar partij in een existentiële crisis zit. CD&V haalde op 26 mei amper vijftien procent van de stemmen, een historisch dieptepunt. "We gaan wel moeten dúrven vernieuwen en verjongen. (...) Maar het ene sluit het andere niet uit. Een partij kan vernieuwen en tegelijk mee regeren."

“Dat heeft pijn gedaan”

Ze merkt nog op dat tijdens de interne evaluatie van de partij ook de band met de zuil herbekeken wordt. ACV-voorzitter Marc Leemans sprak in aanloop naar 26 mei van “een knoeiboel”, verwiijzend naar de Vlaamse regering Bourgeois waar CD&V deel van uitmaakte en riep op om op andere partijen te stemmen. “Dat heeft pijn gedaan”, erkent Crevits.

Over haar eigen toekomst, mogelijk als partijvoorzitter, doet ze geen uitspraken.

