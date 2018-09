Crevits: "Als Demir zo bezorgd is over islamschool moet ze snel ingrijpen in Brusselse en Waalse scholen" KVE

19 september 2018

21u13

Bron: Belga 0 Als staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) zo bezorgd is over de mogelijke komst van een school van de Turks-islamitische organisatie Milli Görüs in Genk, dan moet ze ook "snel ingrijpen" op de plaatsen waar die organisatie al jaren onderwijs organiseert, zoals onder meer in Schaarbeek. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) vanavond gezegd in Terzake.

De afgelopen dagen is er veel gezegd en geschreven over de mogelijke komst van een islamschool in Genk. De organisatie Milli Görüs zou er een islamschool willen starten. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) trok aan de alarmbel. Volgens haar is Milli Görüs een organisatie "die kleuters sluiert, de democratie in gevaar brengt en zich bezondigt aan sharia-denken". "Ik zal alles doen wat wettelijk mogelijk is om me hiertegen te verzetten", zo zei Demir gisteren in onze krant. Haar collega van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) kondigde een onderzoek van de Staatsveiligheid aan naar de financiering van de organisatie.

In Terzake herhaalde Demir haar grote bezorgdheid over de mogelijke komst van de islamschool in Genk. "Ik ben zeer bezorgd over de toekomst van de kinderen die naar die school zullen gaan. (...) Dit is een heel gevaarlijke cocktail die de toekomst van die kinderen naar de knoppen helpt", aldus Demir.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) reageert wat verbaasd op de noodkreet van Demir. "Als het allemaal zo erg is, dan moet er snel ingegrepen worden waar de organisatie al jaren onderwijs organiseert, zoals in Brussel en Wallonië, zo zegt Crevits.

De onderwijsminister herhaalt dat er nog geen aanvraag is ingediend. Ze benadrukt ook dat de vrijheid van onderwijs geen vrijgeleide is om alles toe te laten. "De vrijheid is niet ongelimiteerd", aldus Crevits.

We hebben wapens om die verworvenheden te laten respecteren Hilde Crevits

De CD&V-minister benadrukt ook dat een school oprichten in Vlaanderen geen sinecure is. Zo moet de onderwijstaal Nederlands zijn en moet de gelijkheid tussen man en vrouw gerespecteerd worden. "Als dat niet gebeurt, dan wordt daarop ingegrepen. We hebben wapens om die verworvenheden te laten respecteren", aldus Crevits.