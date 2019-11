Crematie wordt duurder IB

25 november 2019

04u43

Bron: Belga 0 Een overledene laten cremeren, zal binnenkort wellicht een beetje duurder worden. Het gemeentebestuur betaalt nu het verplichte tweede onderzoek door een arts. Maar gemeenten willen daarvan af, schrijven Het Nieuwsblad, De Standaard en Het Belang van Limburg vandaag.

Het is de huisarts of een op­geroepen dokter die normaal een overlijden vaststelt. Maar bij een crematie eist de wet dat de overledene nog een tweede keer wordt onderzocht. Dat ­gebeurt door een arts die door de gemeente is aangesteld, vaak een lokale dokter. Bedoeling is om op die manier zo veel mogelijk verdachte overlijdens op te sporen.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) wil daar nu komaf mee maken. "We geloven in het nut van zo'n tweede onderzoek bij een crematie", zegt woordvoerster Nathalie Debast. "Alleen is dat geen taak voor de gemeenten, die dat op dit moment moeten financieren en daarnaast opdraaien voor administratie."

De VVSG pleit ervoor dat "de kostprijs van het tweede onderzoek een onderdeel wordt van de prijs van een crematie". Dat maakt crematies voor nabestaanden iets duurder. "Maar wanneer mensen onvoldoende ver­mogend zijn, kunnen ze altijd een beroep doen op het OCMW", ­beklemtoont de VVSG.