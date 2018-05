Crash op R4: vrachtwagen op middenberm en bestelwagen overkop WSG

04 mei 2018

13u05 12 Op het kruispunt van de R4 met de Rijkswachtlaan in Zelzate zijn vanmiddag drie voertuigen tot een aanrijding gekomen. Volgens de eerste vaststellingen reed een van de betrokken wagens vermoedelijk door het rood.

Rond 11.45 uur reed een bestelwagen van de Rijkswachtlaan de R4 op. Volgens getuigen negeerde hij het rode licht. Op de R4 kwam het tot een aanrijding met een vrachtwagen die uit de richting van Nederland kwam. Die ramde op zijn beurt een tweede bestelwagen die op zijn zij tot stilstand kwam op de weg. De vrachtwagen week verder uit en ramde de middenberm en twee palen voor verkeerslichten.

Geen van de inzittenden liep zware verwondingen op. De twee bestuurders van de bestelwagens raakten lichtgewond. Het kruispunt is momenteel volledig afgesloten in de richting van Gent. Omdat er slechts sprake is van lichte verwondingen, moet het parket niet ter plaatse komen, dus zal het kruispunt snel weer opgeruimd zijn. Omdat de verkeerslichten geramd zijn en de andere lichten op het kruispunt daardoor niet werken, moeten die ook hersteld worden.