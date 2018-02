Crash bijna fataal: wagen geslipt bij inhaalmanoeuvre Sam Ooghe

23 februari 2018

21u51

Bron: Eigen berichtgeving 306 Twee jonge Wachtebekenaren zijn vanavond gewond geraakt bij een ongeval in de Groenstraat, waarbij hun wagen op het dak tegen een boom belandde. Een van hen zat drie kwartier gekneld. Het ongeval kwam er na toen de bestuurder enkele vrienden en familieleden in een andere wagen voorbij wou steken.

De 21-jarige chauffeur zat drie kwartier lang gekneld in de Opel Astra en moest bevrijd worden door de brandweer, die een deur wegknipte. De andere inzittende, een 14-jarige, kon met de hulp van toegesnelde getuigen uit de auto klauteren. Geen van beiden is er erg aan toe. "Maar vooral de chauffeur heeft veel geluk gehad", klinkt bij de brandweer. De wagen lag op zijn dak in de gracht, maar het hoofd van de bestuurder zat gekneld. Was de wagen tien centimeter verder geschoven, dan spraken we van een andere afloop."

"We hadden eerst nog wat zitten crossen in de bossen niet ver hiervandaan", zegt een van de jongens, die in een Jeep rijdt. "Toen we op de baan kwamen, wilde onze vriend ons voorbijsteken. In een s-bocht is hij in de greppel beland en uiteindelijk in de gracht, tegen een boom. We zijn meteen uit de auto gesprongen om te helpen. Er kwam ook meteen een vrouw ter plaatse die hier woont - een verpleegster, gelukkig." De jongens zuchten. "Deze film gaan we nog vaak voor ons ogen zien. Gelukkig valt het al bij al mee."