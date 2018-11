Cracco’s uitzendbedrijf jobfixers steekt concurrentie in brand in filmpje: “Iets te enthousiast geweest” Ken Standaert Charlotte Degezelle

12 november 2018

06u28 0 Jobfixers, het nieuwe uitzendkantoor van ‘The Sky Is The Limit’-deelnemer Philip Cracco, heeft kwaad bloed gezet bij concurrenten. Afgelopen weekend dook er via sociale media een filmpje op waarin medewerkers van Cracco’s bedrijf een banner met daarop de vervormde namen van concurrenten in brand steken. “Schandalig”, vindt de koepelfederatie voor uitzendkantoren.

Op de beelden van Jobfixers is te zien hoe een banner met daarop Zwakccent, Rampstad, Kromvert en Slet’s Work - verbasteringen van hr-bedrijven Accent, Randstad, Konvert en Let’s Work - ritueel in brand gestoken wordt. “Een medewerkster van Cracco heeft dit rondgestuurd en zo is het bij verschillende concurrenten, en dus ook bij ons, beland”, vertelt Annelies Van Hamme, zaakvoerster van Infinity Jobs.

Van Hamme besloot het filmpje op Facebook te delen. “Dit is zo aanstootgevend dat ik dit wel moest delen met de boodschap dat dit soort gedrag niet staat voor de hele uitzendsector. Onze branche heeft het al niet gemakkelijk en dit soort acties maken het alleen maar voor iedereen moeilijker.”

Borstvergrotingen

De video werd intussen al bijna 30.000 keer bekeken en zorgt ervoor dat Cracco - die ooit aan de wieg stond van concurrent Accent - en zijn nieuwe bedrijfje opnieuw gecontesteerd worden. Zo doken er in het verleden al verscheidene verhalen op over seksisme want enkel jonge, knappe vrouwen - die verplicht schoenen met rode zolen moeten dragen - zouden kans maken op een verantwoordelijke functie binnen het bedrijf en Jobfixers pakte enkele maanden geleden tijdens een jobbeurs ook al uit met een opvallende stand waar softporno te zien was.

Dit was een slechte, uit de hand gelopen grap waarvoor we ons bij iedereen willen excuseren. Dit is echt niet onze stijl en wij proberen echt wel goede banden te onderhouden met onze concullega's. Lieven Bonamie

Intussen wordt er in de uitzendsector ook verteld dat vrouwen binnen Jobfixers beloond worden met borstvergrotingen en gelaatsbehandelingen en wie wat molliger is, snel te horen krijgt dat ze moet diëten. Het bewuste filmpje van afgelopen weekend valt ook niet in goede aarde bij Federgon, de koepelfederatie van de hr-sector. “Gewoonweg schandalig”, zegt algemeen directeur Herwig Muyldermans. “Ook al zijn het je concurrenten, je moet een minimum aan respect opbrengen.”

Cowboyverhalen

Cracco’s vennoot Lieven Bonamie - die zelf in het filmpje te zien is - beseft dat ‘het bedrijf een foutje’ gemaakt heeft. “Dit was een slechte, uit de hand gelopen grap tijdens een bijeenkomst met alle kantoorverantwoordelijken afgelopen donderdag waarvoor we ons bij iedereen willen excuseren”, zegt Bonamie. “We zijn te enthousiast geweest. Dit is echt niet onze stijl en wij proberen echt wel goede banden te onderhouden met onze concullega’s.” De verhalen over schoonheidsoperaties als bonus noemt Bonamie dan weer ‘fundamenteel onwaar’. “Dat zulke cowboyverhalen verspreid worden, zullen we niet pikken. We zijn van een start-upbedrijfje naar 57 kantoren gegaan in een sector die stagneert. Als ik deze beweringen hoor, kan ik enkel concluderen dat sommigen ons succes niet kunnen hebben.”