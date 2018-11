Coyote vespreidt waarschuwingen tijdens eindejaarsperiode: “Verpest uw feesten niet door een glaasje te veel, alcohol achter het stuur is gevaarlijk” adv

27 november 2018

11u54

Bron: belga 0 Wie een navigatiesysteem van Coyote gebruikt, zal tijdens de eindejaarsperiode telkens een veiligheidswaarschuwing krijgen. Zo krijgen Coyotegebruikers bijvoorbeeld een bericht over de gevaren van gsm-gebruik of alcohol achter het stuur. Coyote heeft daarvoor een overenkomst gesloten met minister van Mobiliteit François Bellot (MR). Die reageert erg tevreden op het initiatief.

Wie een toestel met Coyote of de app iCoyote gebruikt, zal tussen 25 november 2018 en 15 januari 2019 automatisch een boodschap krijgen met een waarschuwing voor alcoholconsumptie of gsm-gebruik achter het stuur. Zo krijgt de gebruiker bijvoorbeeld de boodschap: "Verpest uw eindejaarsfeesten niet door een glaasje te veel, alcohol achter het stuur is gevaarlijk".

Volgens Vincent Hébert, algemeen directeur van Coyote Systems Benelux, kan het herhalen van dat soort preventieve boodschappen leiden tot meer bewustwording rond de risico's die inherent zijn aan gevaarlijk gedrag.

Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) reageert verheugd op het initiatief. “De acties van Coyote zullen tijdens de eindejaarsfeesten als aanvulling op de BOB-campagne bijdragen tot bewustwording rond de risico's van alcohol en mobiele telefoons, die behoren tot het gevaarlijkste en meest ongepaste gedrag op onze wegen.” De MR-minister wil andere private en publieke mobiliteitsactoren aanmoedigen om mee te doen en gelijkaardige boodschappen te verspreiden.