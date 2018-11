Covoorzitter Ecolo: “Ik heb RTL niet gevraagd om Emmanuelle Praet te schorsen ” HA

Bron: Belga 0 Covoorzitter van Ecolo, Zakia Khattabi (foto), benadrukt in Le Soir dat ze RTL niet gevraagd heeft om de samenwerking met Emmanuelle Praet stopt te zetten. Ze haalt tegelijk uit naar de desinformatie en de tegenstanders die van de milieu-uitdagingen "een vulgair verkiezingsuitdaging" maken.

Khattabi herhaalt dat ze verplicht was de commerciële omroep in een tweet op te roepen om wat de opiniemaakster verklaard had recht te zetten. "Ik heb aan een aantal uitzendingen met haar deelgenomen en heb gezien dat ze briefingnota's van de MR bij zich had (iets wat de MR ontkent, nvdr.). Dat heeft me geschokt. Ik ben nooit tussengekomen omdat men de politieke voorkeur van de verschillende opiniemakers niet kent. Maar als iemand zo'n duidelijk kiesadvies geeft, ontspoort het. En dan de desinformatie nog!", aldus de Ecolo-topvrouw.

Emmanuelle Praet aux gilets jaunes: toutes les taxes que vous dénoncez sont environnementales et vous venez de faire gagner ecolo, alirs réfléchissez en mai (de mémoire) j'attends un démenti et une condamnation ferme de cette désinformation #dimancheRTL Zakia Khattabi(@ ZakiaKhattabi) link

Ze is ook ongerust dat de politieke tegenstanders, waaronder DéFI, van een fundamentele zaak zoals het milieu "een vulgair verkiezingsstrijdpunt” maken. “Terwijl ze zeggen dat ze de uitslag van 14 oktober begrepen hebben, denken ze dat Ecolo dood moet voor mei 2019.” Dat ecologie straft, klopt volgens haar niet. "Dat is een slogan van het begin van de eeuw. De realiteit van de groenen staat ver van taksen. En de straf is de luchtvervuiling en de slechte kwaliteit van het voedsel.”

Je ne laisserai insulter ni l'intelligence ni la conscience de l'urgence climatique de nos électeurs en réduisant le sujet à une vulgaire lutte électoraliste. L'enjeu n'est pas de gagner les prochaines élections mais de donner un avenir aux générations futures ! https://t.co/GhT7MlSLj7 Zakia Khattabi(@ ZakiaKhattabi) link