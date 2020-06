Covid-19 vlakt bevolkingstoename in ons land dit jaar af met 33.000 inwoners ADN

02 juni 2020

12u22

Bron: Belga 0 De coronapandemie zal in ons land in 2020 voor een bevolkingstoename van 17.000 inwoners zorgen. Zonder corona-epidemie zou de bevolkingstoename 50.000 personen bedragen. De lagere groei van de prognose wordt voor 70 procent verklaard door de daling van het migratiesaldo en het resterende deel door de stijging van het aantal overlijdens. Dat meldt het Federaal Planbureau dinsdag.

De demografische vooruitzichten 2019-2070 werden begin maart gepubliceerd, net vóór de eerste tekenen van Covid-19 op het Belgische grondgebied. De epidemie en de maatregelen die door de Nationale Veiligheidsraad zijn genomen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, zullen een impact hebben op de bevolkingsgroei, in het bijzonder voor 2020.

Zwakkere stijging

Bijgevolg stijgt de bevolking in België met 17.000 personen in 2020 in het Covid-19-scenario in plaats van 50.000 personen in een scenario zonder Covid-19.



“Die zwakkere stijging is het gevolg van een toename van het aantal overlijdens (+ 9.000), maar voornamelijk van een daling van het internationaal migratiesaldo (-24.000 personen). Het internationaal migratiesaldo stemt overeen met het verschil tussen het aantal internationale immigraties en het aantal internationale emigraties."

Eenmalige daling levensverwachting

De oversterfte in België vertaalt zich in een eenmalige daling van de levensverwachting in 2020 met ongeveer vijf maanden ten opzichte van 2019. Doorgaans stijgt de levensverwachting van de Belgische bevolking met 2,5 maanden per jaar. Als wordt uitgegaan van de hypothese dat de epidemie voorbij is in 2021, zal de levensverwachting vanaf dat jaar opnieuw de geprojecteerde curve vóór de epidemie volgen.

Halvering migratiestromen

Om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, hebben nationale en internationale instanties een reeks beslissingen genomen om de verplaatsingen van de bevolking - en dus de migratiestromen - te beperken. Die impact komt volgens het Planbureau overeen met een halvering van de migratiestromen (immigratie en emigratie) die voor 2020 vóór de uitbraak van de epidemie werden verwacht. Die daling vertaalt zich in een immigratie van 78.000 personen en een emigratie van 62.500 personen, tegenover respectievelijk 165.000 en 125.000 in de projectie zonder Covid-19.

Lees ook:

April 2020, de dodelijkste maand in 60 jaar tijd in België (+)

ANALYSE. Na de eerste golf: waar was de sterfte het hoogste? (+)