Covid-19 erkend als beroepsziekte voor personeel uit de gezondheidszorg WDw

23 maart 2020

16u50

Bron: Belga 0 De besmetting met het nieuwe coronavirus is erkend als beroepsziekte voor het personeel uit de gezondheidszorg. Dat maakt het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (Fedris) bekend.

Personeel in de gezondheidszorg loopt volgens het Agentschap duidelijk een verhoogd risico. Als ze door het virus getroffen worden, komen ze in aanmerking voor een schadeloosstelling wegens beroepsziekte. Het longvirus Covid-19 moet wel bevestigd zijn door een laboratoriumtest.

Het gaat onder meer om ambulanciers die betrokken zijn bij het vervoer van Covid-19-patiënten en personeel in de ziekenhuizen (spoeddienst, dienst intensieve zorgen, dienst longziekten, dienst infectieziekten of andere diensten waar patiënten met Covid-19 zijn opgenomen, ...). Ook het personeel in andere diensten of verzorgingsinstellingen waar zich een uitbraak (twee of meer geclusterde gevallen) van het virus heeft voorgedaan, komt in aanmerking.

"In de voornoemde diensten gaat het over alle personen die er werkzaam zijn (medisch, paramedisch, logistiek en schoonmaakpersoneel) en bij wie de infectie in verband kan staan met hun beroepsactiviteit. De regeling geldt ook voor leerlingen en studenten die stage lopen", legt Fedris uit. "Gevallen van Covid-19 bij personeelsleden die patiënten behandelen of verzorgen en die niet onder een van de genoemde categorieën vallen, kunnen voor erkenning in aanmerking komen als de ziekte in verband kan worden gebracht met een gedocumenteerd professioneel contact met een Covid-19-patiënt."

Wil men in aanmerking komen voor een schadeloosstelling, dan moet men een aanvraag indienen met daarbij zo veel mogelijk informatie, zoals de aard van de beroepsactiviteit, de medische evolutie van de aandoening en de duur van arbeidsongeschiktheid. Absoluut onontbeerlijk zijn de laboratoriumuitslagen die de infectie door het virus aantonen.

Werknemers uit de privésector en stagiairs kunnen hun aanvraag rechtstreeks bij Fedris indienen, maar moeten ook een aangifte van arbeidsongeschiktheid indienen bij hun werkgever en ziekenfonds. Overheidspersoneel moet de aanvraag via de werkgever indienen.

“We volgen de evolutie van de epidemie op de voet en zullen ons beleid, indien nodig, bijsturen aan de hand van nieuwe informatie die beschikbaar komt”, weet Fedris.

