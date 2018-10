Coup de théâtre in Vilvoorde: Hans Bonte beschuldigd van woordbreuk, voorlopig geen coalitie meer Dimitri Berlanger/SVM

22 oktober 2018

16u40

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 2 Coup de théâtre in Vilvoorde: Open VLD, Groen en N-VA laten weten dat er van een bestuursakkoord in Vilvoorde voorlopig geen sprake (meer) is. De manier waarop burgemeester Hans Bonte kartelpartner Groen uit het bestuur weerde, is in slechte aarde gevallen. Er is zelfs sprake van “woordbreuk”.

“We hebben vandaag met elkaar contact gehad”, zegt Open Vld’er Jo De Ro. “De drie partijen, elk met hun eigen programma en eigen accenten, zijn geschrokken van de ontwikkelingen van de voorbije 48 uur en betreuren dat de huidige burgemeester zijn partijbelangen boven de belangen van Vilvoorde plaatst.”

Het overleg vandaag heeft een belangrijke conclusie opgeleverd. De drie partijen lassen een pauze in van de onderhandelingen tot 11 november, Wapenstilstand. Dat betekent dat er geen meerderheid tot stand kan komen, want CD&V en sp.a hebben slechts 15 op 35 zetels. “De ambitie van Open VLD, Groen en N-VA is niet om de situatie moeilijker te maken, wel om een stabiel en eerlijk bestuur op de been te brengen”, klinkt het.

“De brutaliteit en de woordbreuk van Hans Bonte: het is niet onze manier van politiek bedrijven. Vilvoorde verdient beter”, aldus nog Jo De Ro (Open Vld), Barbara De Bakker (Groen) en Jan Anciaux (N-VA).

“Groenen te onervaren”

Nochtans klonk het eerder dat sp.a, Open Vld en CD&V een bestuursakkoord bereikt hadden. Samen zouden ze over 26 van de 35 zetels in de Vilvoordse gemeenteraad beschikken.

In het akkoord tussen sp.a en Groen voor de verkiezingen stond echter dat de partijen enkel in een meerderheid zouden stappen als er voor allebei een schepenmandaat aan gekoppeld was. Bonte liet die afspraak plots vallen omdat de verkozenen van Groen “te onervaren zijn om deel uit te maken van het schepencollege”. “Maar ze konden zeker nog andere verantwoordelijkheden opnemen, zoals in de intercommunales voor huisvesting, afvalinzameling en dergelijke”, klonk het. Daarop zegde Groen het vertrouwen in Bonte op, wat meteen ook het einde van het kartel betekende.

“Alle partijen tegen elkaar opgezet”

“Na een mooie overwinning in Vilvoorde met het kartel sp.a-Groen (+7%) heeft Bonte eerst alle partijen tegen elkaar opgezet en dan zijn eigen kartelpartner losgelaten”, stelt Jacques Mevis, voorzitter van Groen Vilvoorde. “Bonte denkt misschien te winnen op die manier, maar Vilvoorde verliest. We zijn in kartel naar de kiezer gestapt en hebben samen een goed resultaat gehaald. Achteraf je kartelpartner die een zetel wint aan de kant schuiven voor eigen gewin getuigt van weinig respect en vertrouwen. Bonte moet zeker niet onderdoen voor de machtswellust van Bart De Wever.”

Bonte: “Zeer onredelijk”

Bonte betreurde dat Groen voor de oppositie koos. “Het stoort mij dat de nationale partij van Groen de lokale vertegenwoordigers heeft ingefluisterd dat ze 1,5 schepen moesten opeisen. Dat is zeer onredelijk omdat ze in de nieuwe gemeenteraad slechts 3 zitjes op 35 zullen hebben. Ik heb daar dus geen rekening mee gehouden. Lokale verkiezingen moeten lokaal beslecht worden. Ik wil dat Vilvoorde de komende zes jaar bestuurd wordt door een sterke ploeg, want de uitdagingen zijn zeer groot”, besluit Bonte.

Almaci: “Echt stuitend”

Tijdens een interview in De Ochtend op Radio 1 liet nationaal Groen-voorzitster Meyrem Almaci optekenen dat Bonte zich weinig collegiaal opstelde. “Hij vergist zich van vijand. Hopelijk is dat niet de socialistische manier van werken”, klonk het. “Dit had ik echt niet verwacht van een andere progressieve politicus. Deze manier van werken op een lokaal vlak is ongezien. Dit is echt stuitend.”