Coup de théâtre bij CD&V: Pieter De Crem stopt met nationale politiek



20 november 2018

16u43 31 Pieter De Crem (CD&V) zal dan toch de rit uitdoen als staatssecretaris voor Buitenlandse Handel in de regering-Michel, maar daarna is het over en uit. De Oost-Vlaming zal niet deelnemen aan de verkiezingen van 2019 en stopt dus met nationale politiek.

Dat hij op 1 januari effectief uitvoerend burgemeester van Aalter zou worden en dus uit de regering zou stappen: dat had De Crem eerder aangekondigd. Maar de laatste weken viel binnen CD&V te horen dat hij daar mogelijk zou op terugkomen. Nu krijgt Het Laatste Nieuws daar van binnen CD&V bevestiging van, maar het verhaal neemt een totaal andere wending. Na een nationale politieke carrière van bijna 25 jaar is het helemaal welletjes geweest voor De Crem, luidt het. Hij zal de Oost-Vlaamse Kamerlijst in mei ’19 niet trekken en zelfs niet duwen. Hij zal simpelweg niet meer opkomen. Dat is best verrassend, gezien De Crem nog maar 56 jaar is en dus nog lange tijd meekon.

Over de positie van De Crem als lijsttrekker voor de Oost-Vlaamse Kamerlijst was er de jongste maanden heel wat discussie binnen CD&V. De Aalternaar is een stemmenkanon, maar als staatssecretaris was hij redelijk onzichtbaar en meermaals liet hij zich ook heel kritisch uit over de nationale partijkoers, die hij -bijvoorbeeld in het identiteitsdebat- veel te links vindt. Toch zou de partijtop volgens bronnen alsnog op hem gerekend hebben om de lijst te trekken, maar daar gaat hij niet op in. Wie de partij nu wel naar voor zal schuiven, is nog niet bepaald.

Pieter De Crem zit in de federale regering sinds 2007. Zeven jaar lang was hij minister van Defensie, sinds 2014 was hij staatssecretaris voor Buitenlandse Handel.