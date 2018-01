Coup de théâtre in Gent: niet Elke Sleurs maar Anneleen Van Bossuyt wordt lijsttrekker N-VA Sabine Van Damme Isolde Van Den Eynde

28 januari 2018

11u41

Bron: Eigen berichtgeving 0 Coup de théâtre in Gent: niet Elke Sleurs maar Europees parlementslid Anneleen Van Bossuyt zal de N-VA-lijst in Gent trekken. Sleurs zet een stap opzij. Sleurs zou Anneleen Van Bossuyt hebben voorgedragen om uit de impasse te geraken. Elke Sleurs en Siegfried Bracke zullen de Gentse lijst allebei steunen.

Dat de lijstvorming in Gent bijzonder stroef verliep, is een publiek geheim. "Op dit moment gaan we door een moeilijke periode in Gent, dat ziet iedereen. Dat is ook naar buiten gekomen, wat ook al niet goed is", gaf De Wever ook toe. Het begon na de Publipart-affaire. Siegfried Bracke beukte steving in op het Gentse bestuur en burgemeester Daniel Termont (sp.a). Maar die aanval keerde als een boemerang terug in zijn gezicht. Hij communiceerde namelijk nogal onhandig over zijn werk als adviseur bij Telenet. Daarmee zou hij naast zijn job als kamervoorzitter, flink wat hebben verdiend. Maar pas achteraf kwam uit dat hij daar geen geld voor had gekregen. Zijn imago was naar de vaantjes en de top van de partij greep in. Elke Sleurs - die al geen potten brak als staatssecretaris in de regering-Michel - werd de kopvrouw in Gent. Zuhal Demir werd staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Siegfried Bracke bleef kamervoorzitter, maar gaf zijn plaats als boegbeeld in Gent op.

Verandering

Elke Sleurs moest zich als kopvrouw buigen over de lijst. Bracke wilde de zichtbare lijstduwersplaats krijgen, maar die gunde Elke Sleurs hem niet. Hij kreeg de voorlaatste plaats. Bracke weigerde en Elke Sleurs hield voet bij stuk. Matthias Diependaele moest de situatie proberen recht trekken. Of hij het was of Elke Sleurs die Anneleen Van Bossuyt voorstelde als nieuw boegbeeld, is niet duidelijk. De partij gunt Sleurs die eer. "Onze kaarten in Gent liggen goed", aldus Sleurs. "Na dertig jaar paars zijn veel Gentenaars klaar voor verandering. Een personenkwestie mag daar niet van afleiden. Gent heeft een nieuwe wind nodig, en Anneleen kan dat belichamen.”

Eerst nog verhuizen

Anneleen Van Bossuyt (38) is sinds 2015 Europees parlementslid voor de N-VA. Ze woont vandaag wel nog in buurgemeente Melle en zal dus nog moeten verhuizen naar Gent. Maar ze is op en top Gents - haar accent alleen al is daar het bewijs van. "Ik ben geboren in Gent, ik ben hier opgegroeid, ik ben hier naar school geweest bij de groentjes van Sint-Bavo. Ik heb op de universiteit gewerkt en mijn sociale leven speelt zich hier in Gent af”, zegt ze, “ik ben misschien een buitenstaander voor de lokale politiek, maar ik ken onze mooie stad door en door. Ik ga me inwerken en wil dan snel met frisse, concrete ideeën komen.”