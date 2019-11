Correctionele rechter oordeelt straks over uroloog Bo Coolsaet: vrijspraak of 20 jaar cel? mvdb/pla

26 november 2019

08u20 6 De correctionele rechtbank van Antwerpen doet straks uitspraak in de zaak van uroloog Bo Coolsaet, die vervolgd wordt voor de aanranding en verkrachting van een minderjarige patiënte. De arts riskeert hiervoor twintig jaar cel, maar het openbaar ministerie vorderde zelf de vrijspraak. Dat blijft het doen, ook al hebben veertien mogelijke andere slachtoffers zich gemeld.

De vrouw die nu 29 jaar is, was 15 toen ze in mei 2006 Coolsaet consulteerde voor pijn in de onderbuik. Zijn diagnose luidde blaasontstekingen en chronische bekkenbodempijn. De uroloog gebruikte bij de behandeling meermaals een vibrerend instrument om de spieren rond haar urineleider te ontspannen. Volgens de vrouw bracht Coolsaet (nu 79) haar met het apparaat tot een orgasme en raakte hij er opgewonden van. Hij zou haar ook betast en gekust hebben.

Het valt niet uit te sluiten dat zij dit als een orgasme ervaren heeft, ook al was het er geen Procureur

Nadat ze in therapie was gegaan bij een psychiater besloot ze in oktober 2015 om klacht in te dienen voor aanranding van de eerbaarheid en verkrachting. Coolsaet, auteur van de bestseller ‘Het penseel van de liefde, ontkent de aantijgingen met klem.



Het openbaar ministerie twijfelt niet aan de waarachtigheid van het slachtoffer. "Maar het is niet omdat zij iets op een bepaalde manier geïnterpreteerd heeft, dat het ook werkelijk zo was. De behandeling met het trillend apparaat kan spasmen van de bekkenbodemspieren veroorzaken. Het valt niet uit te sluiten dat zij dit als een orgasme ervaren heeft, ook al was het er geen", stelde de procureur bij de behandeling van de zaak.

Het openbaar ministerie meende dat er onvoldoende bewijzen waren van grensoverschrijdend gedrag van Coolsaet en vorderde de vrijspraak. Sinds het nieuws over de rechtszaak in de media kwam, zijn er nog veertien vrouwen met klachten over de uroloog naar voren gekomen. Deze nieuwe zaken zijn juridisch verjaard waardoor ze niet worden onderzocht, verklaarde advocaat Christine Mussche eind oktober. Eén vrouw diende wel een nieuwe klacht in met burgerlijke partijstelling. Die is nog in onderzoek maar ook hier gaat het om verjaarde feiten.

Volgens de verdediging van Bo Coolsaet, mr. Joke Bleys en Kris Luyckx, werd de zaak met opzet gelekt om de reputatie van Coolsaet te besmeuren. Luyckx sneerde tijdens het proces dat er een karaktermoord op een gerespecteerde arts wordt gepleegd. “Die nieuwe klagers die naar het bedevaartsoord in Mariakerke (daarmee bedoelt hij het advocatenkantoor van Mussche; nvdr) trekken, mogen zich aan de ‘tegenbots’ verwachten.”

Om 11 uur doet de rechtbank met drie rechters uitspraak in deze zaak.