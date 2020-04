Coronawebsite al meer dan 11 miljoen keer geraadpleegd HAA

30 april 2020

15u29

Bron: Belga 1 De website info-coronavirus.be is al meer dan 11 miljoen keer geraadpleegd. Dat zei Yves Stevens, woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum op de dagelijkse persconferentie.

"Sinds het begin van deze crisis begeleiden we u dagelijks met informatie", zei Stevens. "U heeft de weg heel goed gevonden naar die kanalen." De gratis telefoonlijn die de federale overheid georganiseerd heeft om vragen van het publiek over het coronavirus te beantwoorden, kreeg al meer dan 315.000 oproepen. De website werd al meer dan 11 miljoen keer geraadpleegd en dagelijks worden ongeveer 2.000 vragen beantwoord via de sociale kanalen, zei Stevens.

Het infonummer 0800/14.689 is in principe elke dag bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur. Wie vragen heeft kan die ook via e-mail versturen naar info-coronavirus@health.fgov.be. Alle informatie over het coronavirus staat bovendien op de website info-coronavirus.be.

