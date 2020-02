Coronavirus treft Belgisch luchtcargoverkeer KVDS

12 februari 2020

Bron: Belga 0 Op Brucargo overwegen enkele bedrijven tijdelijke economische werkloosheid in te roepen omwille van het coronavirus. Dat schrijft De Tijd.

De vrachtluchthavens van Brucargo (Zaventem) en Luik voelen de impact van het coronavirus. Het vrachtvliegverkeer tussen ons land en China valt sowieso stil rond Chinees Nieuwjaar, maar de heropstart laat nu langer op zich wachten. Zelfs in die mate dat bepaalde bedrijven economische werkloosheid overwegen.

Geen beterschap

Normaliter herstelt het vrachtvliegverkeer tussen ons land en China zich een week à tien dagen na het Chinees Nieuwjaar. Dit jaar viel dat op 25 januari. Nu is zelfs na twee weken nog geen beterschap in zicht. "De heropstart laat op zich wachten", zegt Bert Selys, de cargoverantwoordelijke van de luchthaven van Luik.





Fabrieken in de getroffen Chinese provincie Hubei konden pas maandag de productie geleidelijk aan hervatten. Miljoenen Chinezen blijven tegelijk in quarantaine. Dat weegt op de consumptie. De vraag naar vrachtvliegverkeer ligt daarom onvermijdelijk lager, beaamt Geert Keirens, de directeur van Air Cargo Belgium, de koepelorganisatie rond Brucargo.

